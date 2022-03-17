«Ни копейки бюджетных денег»: Анатолий Локоть рассказал о тратах на Z-наклейки для транспорта Новосибирска

Деньги на наклейки со знаком Z для общественного транспорта в Новосибирске закупили за счет внебюджетных средств. Это сделали в рамках всероссийской акции, заявил мэр Новосибирска Анатолий Локоть на пресс-конференции 17 марта.
— Мэрия, да и в целом, социология, показывает, что большинство Новосибирска поддерживает те действия, которые предпринятые нашей армией, российским руководством по отношению к Украине. Это патриотическая акция, федеральная. В этом отношении мы не выбиваемся, поддерживаем эту акцию. И ресурсы, которые были затрачены, небольшие. Ресурсы на проведение этой акции, чтобы обозначить и общественный транспорт, и всю уборочную технику. Это средства не бюджета. Ни рубля, ни копейки бюджетных денег на проведение акции не затрачено, — рассказал Анатолий Локоть, отвечая на вопрос корреспондента НГС.
16 марта депутат горсовета Хельга Пирогова во время сессии просила добавить в раздел «разное» в отчете мэра вопрос о том, на какие средства закупили наклейки и зачем. Она уточнила, что ей поступали обращения от жителей, которые не хотели размещения такой символики на транспорте. После этого вице-спикеры горсовета Евгений Лебедев и Евгений Яковенко обвинили Пирогову и других депутатов независимой коалиции в сепаратизме и предложили им сдать мандаты. Горсовет проголосовал против обсуждения закупки наклеек.
Наклейки с буквой Z на новосибирском транспорте заметили в начале марта. Также его использовали на акции железнодорожников и других публичных мероприятиях в Новосибирске. Фигурирует символика и на выставке о спецоперации на Украине, открывшейся 16 марта у кинотеатра «Победа». В самом кинотеатре заявили, что не имеют к ней отношения.