«Ни копейки бюджетных денег»: Анатолий Локоть рассказал о тратах на Z-наклейки для транспорта Новосибирска

Деньги на наклейки со знаком Z для общественного транспорта в Новосибирске закупили за счет внебюджетных средств. Это сделали в рамках всероссийской акции, заявил мэр Новосибирска Анатолий Локоть на пресс-конференции 17 марта.

— Мэрия, да и в целом, социология, показывает, что большинство Новосибирска поддерживает те действия, которые предпринятые нашей армией, российским руководством по отношению к Украине. Это патриотическая акция, федеральная. В этом отношении мы не выбиваемся, поддерживаем эту акцию. И ресурсы, которые были затрачены, небольшие. Ресурсы на проведение этой акции, чтобы обозначить и общественный транспорт, и всю уборочную технику. Это средства не бюджета. Ни рубля, ни копейки бюджетных денег на проведение акции не затрачено, — рассказал Анатолий Локоть, отвечая на вопрос корреспондента НГС.

