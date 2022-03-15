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«Украинская хунта начала чистку»: возле кинотеатра «Победа» открывается выставка в поддержку спецоперации на Украине

Официальное открытие назначено на завтра, 16 марта

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Прохожие уже фотографируются на фоне новых арт-объектов

Прохожие уже фотографируются на фоне новых арт-объектов

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Сегодня, 15 марта, в Новосибирске на площадке возле кинотеатра «Победа» смонтировали выставку «#CвоихНеБросаем» в поддержку спецоперации на Украине.

Официальное открытие ожидается завтра, 16 марта

Официальное открытие ожидается завтра, 16 марта

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Официальное открытие уличной выставки «#CвоихНеБросаем» состоится завтра, 16 марта, в 14:00, сообщает сайт правительства Новосибирской области.

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На стендах размещены фотографии и следующие надписи:

«2014–2017. Украинская хунта начала этническую чистку»;

«2017–2021. Украина готовится стать членом НАТО, чтобы разместить военные базы альянса на границе с Россией»;

«Россия не начинает войн, она их заканчивает!»;

«Мирные жители Донецкой и Луганской республик гибнут от ракетных ударов».

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В открытии выставки примет участие заместитель губернатора Новосибирской области Ирина Мануйлова. Выставка организована Министерством культуры Новосибирской области, региональным министерством региональной политики по материалам РИА «Россия сегодня», Департамента информации ДНР, при содействии Российского военно-исторического общества и киноконцертного комплекса «Победа».

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Посмотреть экспозицию можно уже сейчас.

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Среди прочей информации на стенде упоминается «украинская хунта»

Среди прочей информации на стенде упоминается «украинская хунта»

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18 марта российские регионы готовятся отпраздновать годовщину присоединения Крыма в стиле Z. В Новосибирске патриотический митинг-концерт запланирован на «Локомотив-Арене».

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выставкакинотеатр «Победа»
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