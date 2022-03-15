Митинг-концерт в стиле Z пройдет в Новосибирске в годовщину присоединения Крыма

Российские регионы готовятся отпраздновать годовщину присоединения Крыма в стиле Z 18 марта, сообщил телеграм-канал Baza. В Новосибирске уже запланирован патриотический митинг-концерт в «Локомотив-Арене», эту информацию НГС подтвердили в администрации арены.
По данным издания Baza, руководителям субъектов федерации разослали техническое задание для организации митингов-концертов. Их участники должны будут продемонстрировать «консолидацию всех слоев общества вокруг президента и проводимой им политики по денацификации Украины». Заодно на концертах покажут свою «поддержку специальной военной операции».
— Мероприятия под девизами «Zа Мир! Zа Россию! Zа Президента!» должны пройти 18 марта, когда в Крыму отмечают день присоединения к РФ. Жителей городов пригласят на центральные площади в 13:00 по местному времени. Кроме того, учреждения культуры предлагают людям публиковать видео с биографиями выдающихся государственных деятелей, а также провести флешмобы с буквой Z и чтения патриотических стихов, — сообщает BAZA.
На сайте «Витрина закупок Новосибирской области», где размещается часть тендеров госучреждений, 14 марта был размещен лот на «поставку масок, антисептика, стоек для диспенсеров, диспенсеров с целью организации и проведения 18 марта 2022 года на площадке волейбольного центра «Локомотив-Арена» митинг-концерта «Крымская весна».
В «Локомотив-Арене» НГС подтвердили, что 18 февраля у них запланирован «концерт, организованный Минкультом НСО, правда, техническое задание еще не высылали».
— Вход по пригласительным, которые распространяет Минкульт. Больше информации на данный момент нет, — сообщили НГС в «Локомотив-Арене».
Дозвониться до министра культуры региона Натальи Ярославцевой для получения комментария не удалось: она не отвечает на звонки. НГС обратился с запросом в правительство Новосибирской области, чтобы подтвердить или опровергнуть данную информацию, а также рассказать о запланированных на 18 марта мероприятиях. На момент публикации этого материала ответа редакция не получила.
В 2021 и 2020 годах празднование годовщины присоединения Крыма отменяли из-за коронавируса. Последнее подобное мероприятие проходило в 2019 году.
На минувшей неделе в России создали сайт для сбора контента в поддержку спецоперации на Украине. На нем собирают картинки, видеоролики, стихи, песни и слоганы.