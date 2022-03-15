Митинг-концерт в стиле Z пройдет в Новосибирске в годовщину присоединения Крыма

Дозвониться до министра культуры региона Натальи Ярославцевой для получения комментария не удалось: она не отвечает на звонки. НГС обратился с запросом в правительство Новосибирской области, чтобы подтвердить или опровергнуть данную информацию, а также рассказать о запланированных на 18 марта мероприятиях. На момент публикации этого материала ответа редакция не получила.