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У «Победы» открыли выставку в поддержку спецоперации на Украине — кинотеатр от нее открестился

Выставку охраняют полицейские

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Военная операция на Украине сегодня <a href="https://ngs.ru/text/politics/2022/03/16/70511024/" class="_" target="_blank">вызвала жаркую дискуссию</a> депутатов горсовета Новосибирска

Военная операция на Украине сегодня вызвала жаркую дискуссию депутатов горсовета Новосибирска

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16 марта заместитель губернатора Новосибирской области Ирина Мануйлова торжественно открыла фотовыставку «Своих не бросаем». Она представляет собой несколько плакатов с фотографиями разрушенного Донецка, с лозунгами, один из которых сообщает об этнических чистках украинской хунты.

По информации пресс-службы правительства НСО, организаторами проекта значатся Минкульт и Министерство региональной политики Новосибирской области, исторический парк «Россия — моя история», Российское военное-историческое общество и киноконцертный комплекс «Победа».

Ирина Мануйлова убеждена, что сегодня как никогда важно сплотиться вокруг президента Владимира Путина

Ирина Мануйлова убеждена, что сегодня как никогда важно сплотиться вокруг президента Владимира Путина

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Среди задач выставки — объяснить необходиомость и обоснованность начала спецоперации

Среди задач выставки — объяснить необходиомость и обоснованность начала спецоперации

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Несколько новосибирцев в соцсетях раскритиковали кинотеатр «Победа» за проведение выставки, пригрозив не посещать учреждения из-за милитаристских лозунгов. В кинотеатре «Победа» 16 марта заявили, что к выставке не имеют отношения.

— Всё то, что мы делаем, построено на открытости границ и человеческой солидарности. Так же, как и большинство из вас, сегодня мы чувствуем лишь боль и горечь. Мы одними из первых подписали обращение кинопрокатчиков России о категорическом неприятии того ужаса, который происходит на наших глазах. Кинотеатр «Победа» не имеет никакого отношения к содержанию выставки, расположенной в эти дни на городской территории у входа в кинотеатр, — сообщили в официальном аккаунте «Победы» во «ВКонтакте».

Выставку второй день охраняют сотрудники полиции

Выставку второй день охраняют сотрудники полиции

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СЮЖЕТ

Спецоперация на УкраинеСпецоперация на Украине

На 18 марта в Новосибирске запланирован митинг-концерт в стиле Z (эта буква стала символом поддержи решения президента о начале военной операции и российских солдат, участвующих в ней). Публичное мероприятие состоится в «Локомотив-Арене».

На минувшей неделе в России создали сайт для сбора контента в поддержку спецоперации на Украине. На нем собирают картинки, видеоролики, стихи, песни и слоганы.

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