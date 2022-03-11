11 марта пятница
СЕЙЧАС -12°С
Пробки 5/10
usd 120.38
eur 132.96
Тема дняЖелезнодорожники поддержали спецоперацию
Все новости
Все новости

В России создали сайт для сбора контента в поддержку спецоперации на Украине

На сайте будут собирать картинки, видеоролики, стихи, песни и слоганы

172
2Обсудить

Поделиться

Основной контент содержит Z — символ поддержки действий российских военнослужащих на территории Украины

Основной контент содержит Z — символ поддержки действий российских военнослужащих на территории Украины

Поделиться

В России инициативная группа запустила проект по сбору патриотического пользовательского контента. Сайт «Zа нами правда!» будет аккумулировать картинки, видеоролики, стихи, песни и слоганы, которые пользователи создают для поддержки российской армии.

Разместить свое творчество на сайте может любой желающий. Среди рубрик для контента — защита России и Донбасса, поддержка президента и армии, победа в информационной войне, противодействие санкциям и протесту. Лучшие обещают отметить подарками и сувенирами.

Помимо самого контента на сайте есть раздел «антифейки» и варианты оформления мерча с буквой Z, которая стала символом поддержки спецоперации российских военнослужащих на Украине.

Специальная военная операция началась 24 февраля по приказу Владимира Путина, рано утром президент выступил со специальным обращением к россиянам, в котором заявил, что намерен «стремиться к демилитаризации и денацификации Украины». Вслед за этим ряд стран наложили экономические санкции на российских чиновников, политиков и некоторые российские компании, а некоторые иностранные компании начали уходить с российского рынка. Мы продолжаем следить за ситуацией в режиме онлайн.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК2
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

Владимир ПутинармияспецоперацияРоссия и Украина
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter