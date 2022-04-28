«Редакция» показала жизнь Новосибирска после 24 февраля — на канал подписано 3 миллиона человек

На популярном российском ютьюб-канале «Редакция» вышел фильм с названием «Новая реальность глазами регионов». В нем журналисты канала поговорили с жителями двух крупных городов о том, как изменилась их жизнь после 24 февраля. Один из этих городов — Новосибирск. Комментарии для «Редакции» дали не только простые жители города, но и мэр Анатолий Локоть. Что было почти в часовом видео — кратко в пересказе ниже.
Наблюдения сибиряков
Первый блок выпуска начался с рассказов новосибирцев об изменениях в их сфере деятельности после начала спецоперации на Украине. Например, владелец автомастерской Владимир рассказал журналисту «Редакции» Саше Сулим, что некоторые заграничные товары для его работы сейчас привезти невозможно. Мужчине приходится покупать остатки запчастей по выросшей цене. И всё же, по его словам, у людей остается спрос на услуги автомастерской.
После 24 февраля, рассказывает Владимир, был пик обращений людей в автомастерскую — все хотели поскорее, до взлета цен, вложиться в свои автомобили. Также у мужчины есть тематический канал на «Ютьюбе», но с введением санкций зарабатывать на нем стало нельзя — приходится искать другие пути заработка. На вопрос журналистки о том, на сколько упал его доход, Владимир ответил, что, возможно, больше чем в два раза.
Сооснователь трансферной компании i'way Дмитрий Сарайкин объяснил в видео, что с введением санкций работать компании стало тяжелее:
— Международных авиарейсов практически нет сейчас, поэтому все те наши туристы, которые были эти годы с нами, переориентировали свои поездки на Россию. В марте этого года мы заметили, что наши корпоративные заказчики также поставили на стоп командировочные программы. Соответственно, мы находились в некоей позиции выжидания. Сейчас, в апреле, мы видим, что поездки возобновились, что корпоративный сегмент снова начал активно путешествовать.
Установленные цены на поездки будут действовать до 30 июня. Из зарубежных направлений сейчас возможно уехать в Дубай или Стамбул. Цена на эти поездки зависит от курса доллара, рассказал Дмитрий. Он также признался, что несколько партнеров отказались от сотрудничества с компанией.
Директор новосибирской турфирмы Валерия Марчук до 24 февраля занималась в основном продажей туров за рубеж, так как россияне спокойно справлялись самостоятельно с путешествиями по России. После введения санкций она переоборудовала офис в склад вещей для украинских беженцев. Женщина начала заниматься гуманитарной помощью с 2014 года.
Во втором блоке своего фильма «Редакция» кратко рассказала, почему Новосибирск считается протестным городом. Во-первых, посчитала «Редакция», в 2014 году на выборах мэра победил оппозиционный политик от КПРФ Анатолий Локоть. Во-вторых, новосибирцы часто выходили митинговать на площадь Ленина по разным поводам, и это «редко заканчивалось массовыми задержаниями». Но после 24 февраля, отметила журналист Саша Сулим, были задержаны более 400 человек.
Кратко «Редакция» описала случай сибирячки Ирины Толмачевой — новосибирской активистки и члена профсоюза «Альянс учителей». 25 марта против нее возбудили уголовное дело о публичном распространении заведомо ложной информации о действиях вооруженных сил. Повод — ее комментарий под постом в одной из соцсетей.
Мнения официальных лиц
В выпуске упомянули уличную выставку «Своих не бросаем», которая открылась на площадке возле кинотеатра «Победа» и продлилась месяц. Саша Сулим поинтересовалась мнением о ней у некоторых прохожих: в целом они согласились с тем, что было написано на стендах выставки.
— Поводом для появления этой выставки послужила ситуация, когда наше общество оказалось фактически незнакомо с теми причинами и предпосылками решения президента РФ о начале специальной военной операции на Украине, — прокомментировал выставку директор парка «Россия — моя история» Алексей Пронин.
Новосибирская журналистка Рита Логинова упомянула про случай, когда на один из стендов выставки красной краской нанесли пацифистскую надпись. По ее словам, надпись стирали сотрудники Росгвардии.
Далее «Редакция» рассказала, как с марта в Новосибирске букву Z размещают на общественном транспорте города, на рекламных щитах и зданиях.
— Георгиевская лента, развивающаяся в форме буквы Z, — это прежде всего сигнал о поддержке. Это то, что, на мой взгляд, необходимо дать почувствовать солдатам и офицерам, которые выполняют свой воинский долг. Помимо баннера на здании, мы проводим акцию «Народ и армия едины»: отправляем детские письма, рисунки, которые наши защитники получают на передовой, — рассказал Алексей Пронин.
О сложившейся ситуации высказался и мэр Новосибирска Анатолий Локоть:
— Мы стараемся поддерживать нашу армию. В данном случае я говорю даже больше не от лица власти, а мы — сибиряки. Вообще, это традиционно. У нас армию любят, у нас к армии хорошее отношение.
На вопрос Саши Сулим о том, выделялись ли на распространение буквы Z бюджетные деньги, Анатолий Локоть ответил отрицательно.
— Нет, бюджетных денег здесь точно нет. Это я вам открыто и откровенно говорю. И предприятия сами... Здесь не требуется бюджетных средств — здесь просто идея подхватилась. При этом не только муниципальные предприятия, но и коммерческие тоже. То есть вот эта тема пошла, — твердо заявил мэр.
Оппозиционный депутат Хельга Пирогова рассказала «Редакции», как пришла на сессию горсовета в голубой блузке и желтом венке. Тогда же она попыталась задать вопрос о финансировании символики Z на общественном транспорте.
Дали возможность высказаться и второй стороне случившегося следом конфликта — зампредседателя Совета депутатов Новосибирска Евгений Яковенко отметил, что это «демонстративное одеяние», «не солидарное с руководством страны и вооруженными силами». За это он и предложил исключить сторонников независимой коалиции из участия в заседаниях сессии Совета депутатов. Довод Сулим о необходимости иметь плюрализм мнений его не впечатлил — не та ситуация.
Другой Академгородок
После этого фрагмента «Редакция» кратко рассказала о свободном и отличающемся от остальных районов Новосибирска Академгородке. Руководитель IT-компании Андрей Терехин, живущий в городке, отметил «антивоенное заявление сотрудников НГУ».
— Я вижу в Академгородке то ленточки, то граффити, то наклейки и так далее. Тот же известный случай, когда один из студентов НГУ повесил у себя в общежитии украинский флаг.
Анатолий Локоть подтвердил, что настроения в обществе из-за спецоперации действительно разные, но есть одно но:
— Настроения есть разные, безусловно. Не только в Академгородке. Но чтобы это было масштабно — этого не ощущается. Чтобы были заклеены плакатами балконы или кто-то выходил в одиночные пикеты. Я подчеркиваю, что абсолютное большинство с пониманием относится к тому, что происходит на Украине и поддерживает нашу армию.
Андрей Терехин рассказал «Редакции», что до 24 февраля разработал приложение виртуальной дополненной реальности. До его разработки никто, пояснил он, не знал о такой технологии. Он набрал команду, чтобы делать разные проекты для новосибирских компаний:
— Но в связи с произошедшими событиями я принял решение, что в России я больше работать не буду — не хочу. Я переориентировался за рубеж. Поскольку это абсолютно российский бренд, выводить его за рубеж я не вижу смысла — он ассоциируется с Россией. Есть негативная реакция на российский бренд.
Закрыть бренд Андрей решил потому, что техника поднялась в цене и зарубежная. Более того, очки виртуальной реальности тесно связаны с запрещенной в России соцсетью. По мнению Андрея, сложно представить, как это «интерпретируют власти».
Сфера продаж
Директор книжного магазина «Перемен», популярного среди интеллектуальных новосибирцев, Анна Яковлева рассказала в видео, что многие издатели пока приостановили заключения договоров из-за неизвестности:
— Совершенно непонятно, как будет работать банковская система, как переводить платежи, сколько это будет стоить по новому курсу, — пояснила Анна Яковлева.
Пока что книги не подорожали, но потом это обязательно случится, считает Анна.
В феврале автор канала «Редакция» на YouTube Алексей Пивоваров свежий выпуск «Редакция News» начал с истории голосования за талисман новогодней столицы, которой стал Новосибирск в 2022 году.