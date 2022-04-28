«Редакция» показала жизнь Новосибирска после 24 февраля — на канал подписано 3 миллиона человек

На популярном российском ютьюб-канале «Редакция» вышел фильм с названием «Новая реальность глазами регионов». В нем журналисты канала поговорили с жителями двух крупных городов о том, как изменилась их жизнь после 24 февраля. Один из этих городов — Новосибирск. Комментарии для «Редакции» дали не только простые жители города, но и мэр Анатолий Локоть. Что было почти в часовом видео — кратко в пересказе ниже.

Наблюдения сибиряков

Первый блок выпуска начался с рассказов новосибирцев об изменениях в их сфере деятельности после начала спецоперации на Украине. Например, владелец автомастерской Владимир рассказал журналисту «Редакции» Саше Сулим, что некоторые заграничные товары для его работы сейчас привезти невозможно. Мужчине приходится покупать остатки запчастей по выросшей цене. И всё же, по его словам, у людей остается спрос на услуги автомастерской.