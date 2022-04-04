«Я ухожу за границу». Новосибирец закрывает IT-компанию — она работала с Росатомом и Сбербанком

«Ну всё, ребята, ж… в общем»

У новосибирской VR CORP около 50 клиентов по всей России, среди которых есть как федеральные компании, например Росатом или Сбербанк с проектом SberCloud, так и небольшие местные. Есть фактически и социальные проекты: создание совместно с новосибирским Минкультом дополненной реальности для местных библиотек или факультативное обучение азам виртуальной реальности в средних и высших учебных заведениях города.



— Для меня это было больше хобби, чем заработок. Такие факультативные занятия. С НГУ работал вот... Разрабатывали приложения, много проектов там было, которыми занимались, — рассказывает Андрей Терёхин.



Но сложившаяся в стране с конца февраля, если можно так выразиться, реальная реальность сделала все проекты по виртуальной реальности абсолютно нереальными.

Проект с библиотеками, например, стал невозможен по нескольким причинам. Терёхин перечисляет: во-первых, резко подорожали нужные для проекта шлемы/очки виртуальной реальности Oculus Quest — цена выросла с 40 тысяч рублей до примерно 70. Во-вторых, работа этих устройств технически завязана на аккаунте в соцсети Facebook, которая признана в России экстремистской, а значит, шутит айтишник, Oculus Quest являются теперь экстремистским оружием. Наконец, в-третьих, для работы шлема необходимо покупать специальные приложения, а для этого нужны Visa или Mastercard. Что теперь делать с теми очками Oculus Quest, которые уже давно закуплены и используются по всей стране, непонятно: это устройство превратилось, по сути, в кирпич.

