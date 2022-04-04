«Я ухожу за границу». Новосибирец закрывает IT-компанию — она работала с Росатомом и Сбербанком

Предприниматель Андрей Терёхин больше известен в Новосибирске как общественник, который неоднократно участвовал в оппозиционных акциях и антивоенных выступлениях. Менее известно, что он также является создателем и руководителем
«Ну всё, ребята, ж… в общем»
У новосибирской VR CORP около 50 клиентов по всей России, среди которых есть как федеральные компании, например Росатом или Сбербанк с проектом SberCloud, так и небольшие местные. Есть фактически и социальные проекты: создание совместно с новосибирским Минкультом дополненной реальности для местных библиотек или факультативное обучение азам виртуальной реальности в средних и высших учебных заведениях города.
— Для меня это было больше хобби, чем заработок. Такие факультативные занятия. С НГУ работал вот... Разрабатывали приложения, много проектов там было, которыми занимались, — рассказывает Андрей Терёхин.
Но сложившаяся в стране с конца февраля, если можно так выразиться, реальная реальность сделала все проекты по виртуальной реальности абсолютно нереальными.
Проект с библиотеками, например, стал невозможен по нескольким причинам. Терёхин перечисляет: во-первых, резко подорожали нужные для проекта шлемы/очки виртуальной реальности Oculus Quest — цена выросла с 40 тысяч рублей до примерно 70. Во-вторых, работа этих устройств технически завязана на аккаунте в соцсети Facebook, которая признана в России экстремистской, а значит, шутит айтишник, Oculus Quest являются теперь экстремистским оружием. Наконец, в-третьих, для работы шлема необходимо покупать специальные приложения, а для этого нужны Visa или Mastercard. Что теперь делать с теми очками Oculus Quest, которые уже давно закуплены и используются по всей стране, непонятно: это устройство превратилось, по сути, в кирпич.
Не продлен и контракт с Росатомом, продолжает мужчина. По его данным, на днях там упал сервис, созданный VR CORP, но восстановить его уже не получается. Также свернулся недавно запущенный проект с крупной питерской компанией: всё уперлось в очень дорогие очки виртуальной реальности, которые завозились из-за границы.
— Питерские партнеры мне звонят и спрашивают: «Ну что теперь с нашим проектом будет?» А там у них эти очки на производстве планировалось использовать. Я говорю: «Ну всё, ребята, ж… в общем». Поскольку аналогов в Китае с таким же функционалом просто нет. А очки эти к тому же и стоили около полумиллиона рублей. По большому счету потенциально привезти их и можно было бы, но встает вопрос экономической целесообразности: они и так стоили дорого, а сейчас цена вообще под миллион. Это такие очки-компьютер: ты надеваешь их, и тебе не нужен экран. Ты одновременно видишь и мир вокруг себя, и у тебя есть виртуальные экраны, которые можно разместить где угодно: столько экранов, сколько захочешь. И работать с ними. Это такое реальное устройство будущего. Но теперь оно недоступно, — с сожалением замечает Терёхин.
Попытка партнеров новосибирской VR CORP поговорить о своеобразном импортозамещении — возможности самим создать аналог в России — не увенчалась успехом: в разработку придется вложить очень большие деньги. Но, помимо этого, необходимые комплектующие всё равно невозможно достать: они либо из США, либо из Израиля.
«Я самоучка. Сам всему обучился»
Терёхин в широких кругах больше известен как общественник, регулярно участвующий в различных оппозиционных акциях и антивоенных выступлениях. Не раз получал в качестве наказания штрафы и ограничение свободы в виде ареста на несколько суток. Не так давно отсидел в спецприемнике две недели.
Создатель и руководитель VR CORP имеет бухгалтерское образование, но бухгалтером никогда не был, а работал сначала журналистом, а потом в компании, которая занимается разработкой и внедрением электрики для зданий и объектов. При этом с детства увлекался компьютерами и в конце 2015 года серьезно занялся виртуальной реальностью.
— Я самоучка. Сам всему обучился. Научился разработке и пошел работать. Первое приложение делал самостоятельно. Это были открытки с дополненной реальностью — такие демки (демонстрационные образцы. — Прим. ред.) прикольные, которые продавал. Потом у меня человек попросил разработать для очков мобильных, чтобы девчонки танцевали. Следом пришел из Турции заказ: попросили сделать путешествие по Солнечной системе на турецком языке. Там было аудио со звуком на турецком, до сих пор это всё помню — так в голове отпечаталось… Турецкий проект и стал моим первым хорошим стартовым приложением, — рассказывает Андрей.
Основной костяк его команды, уточняет создатель VR CORP, это пять человек. Остальные айтишники привлекались под разные проекты по мере необходимости.
«Я ухожу за границу»
В какой-то момент общения с журналистом Андрей пускается в рассуждения о будущем. Начинает с категоричного:
— Я ухожу за границу. У меня скоро стартует израильский проект, который я уже не связываю с российским брендом VR CORP. Делаю себе абсолютно новое имя и буду выходить на рынок уже с ним. В голове крутится название: «Холистическое цифровое агентство Андрея Терёхина». (Смеется.) Что-нибудь в таком духе. Есть такой потрясающий сериал «Холисти́ческое детективное агентство Ди́рка Дже́нтли» — такой абсурдный и очень угарный. Я уже пообщался с одной девушкой, которую вижу в качестве сотрудника моей команды в плане маркетинга и пиара. Наверное, формирование бренда я отдам полностью ей: как скажет, так новая компания и будет называться.
Андрей говорит, что перебираться за границу планирует вместе с семьей. Но при этом думает через какое-то время вернуться. Страну для отъезда уже присмотрел, но пока ее не озвучивает.
— Нужно уехать, чтобы открыть бизнес за рубежом. Мы не навсегда уезжаем. Хотя любые эмигранты, наверное, так и думают: не навсегда... Но у меня в голове сидит вопрос: если мы все уедем, то кто за страну-то драться будет? А у меня настроение драться. Так что я выеду, зарегистрирую бизнес, вывезу семью и, скорее всего, вернусь. А там посмотрим, — задумчиво рассуждает Терёхин.
Необходимость уехать, говорит Андрей, вызвана еще тем, что многие айтишники брали зарубежные заказы на специальной международной фрилансовой площадке, но теперь эта функция для России закрыта.
— Рынок IT еще не настолько заполнен. Дефицит кадров в
В конце разговора мужчина замолкает и вдруг неожиданно признаётся: последнее время не проходит и дня, чтобы он не употреблял алкоголь.
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