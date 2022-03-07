«Все, кто хотел, давно уехали»: IT-специалисты о релокации и импортозамещении

Сотрудники российских IT-компаний на фоне специальной операции на Украине и западных санкций столкнулись с множеством проблем. Уже неделю айтишники ежедневно отражают масштабные атаки на сайты и сервера, от контрактов с ними отказываются зарубежные партнеры, а работы меньше не становится. Многие всерьез стали произносить слово «релокация». С чем столкнулись российские программисты и специалисты сферы информационных технологий, а также как им сейчас приходится работать, корреспонденты V1.RU расспросили руководителей и ведущих специалистов нескольких IT-компаний.
— У нас существует определенный недостаток образования. Руки-то, может быть, и золотые у многих, но в большинстве случаев у наших специалистов банально не хватает образования. Всему учиться приходится как раз-таки у Запада, — рассказал IT-специалист Алексей. — Просто в нашей сфере какие-то достаточно престижные должности заняты на годы вперед. То есть места передаются по наследству, по сути, только своим. А тебе там оказаться почти невозможно. Чтобы, допустим, зарабатывать, не занимая каких-то подобных постов, нужно, соответственно, работать в каких-то других, возможно, не совсем законных конторах. Айтишникам в России работать тяжело, потому что нет границ, четких рамок наших полномочий, нет достаточного образования. Но только подумайте: айтишники — это не только те, кто работает за компьютером и разрабатывает какие-то программы, игры, пишет какие-то коды. Кассы в магазинах, сканеры, кабели, наладка систем, даже программы для тех же банков — всё это обслуживаем тоже мы. Работы не только за пределами России много, но и в нашей стране. Другой вопрос, готовы ли в России достойно оплачивать твой труд.
Один из руководителей крупнейшей российской IT-компании на условиях анонимности опроверг слухи о массовом оттоке российских IT-специалистов. По его мнению, подобное явление имело место, но несколько лет назад.
— Всё это чушь — про тех, кто якобы сейчас ищет возможности куда-то уехать, — все, кто хотел, давно уехали. Большинство программистов имеют возможность работать из любой точки мира, — рассказал руководитель. — А вот нам несладко. Там люди получали зарплату в валюте, представляете, насколько она выросла? А нам экстренно пришлось искать варианты, чтобы им ее выплачивать. Нет, сейчас ребята, которые остались в России, не страдают ни от потери зарплаты, ни от нехватки работы, наоборот — ее прям сильно так прибавилось.
В первые дни после введения санкций и мощнейших атак на различные сайты ведомств и СМИ в социальных сетях всё же начали появляться сообщения о том, что специалисты IT-сферы пытаются выехать за пределы страны. По словам самих айтишников, предложения о смене работы действительно были, но массового характера они вовсе не носят.
— Мне тяжело сказать за всех. Но тенденция к «уехать за границу» возросла, — рассказал Сергей Грудинин — директор по продукту «Сети городских порталов». — Я видел в социальных сетях у некоторых ребят посты, что они перевозят команды, например, в Ереван. Кто-то из кадровиков предлагал помощь в проведении собеседований за границу. Про группы до пяти тысяч человек, готовых к переезду, не слышал. Знаю, есть сообщества, где собираются заинтересованные в релокации. Но опять же, какую часть картины я вижу? Что видел — это в основном было про стартапы, от 2 до 30 человек в команде. Выглядит всё это как просто взаимопомощь коллег друг другу.
По словам Сергея, в России за последнюю неделю работы прибавилось во много раз из-за атаки на информационные ресурсы.
— У нас за неделю произошло больше 15 инцидентов разной критичности. В основном это были DDoS-атаки на сайты. Это происходило по разного рода причинам, одна из них — недобросовестная работа сервисов, как-то связанных с Украиной, с которыми ранее были подписаны договоры. Также уход с рынка некоторых партнеров сыграл свою роль. Нам приходится оперативно искать замену. Практически круглосуточно приходится работать, — рассказал Сергей.
2 марта президент России Владимир Путин подписал указ о мерах поддержки IT-отрасли и ее дальнейшего развития на фоне санкционного давления. До этого о мерах поддержки сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Он сообщил, что IT-компании на три года освобождены от уплаты налога на прибыль и от проверок контрольными органами, они смогут на выгодных условиях взять кредиты на продолжение работы и новые проекты по ставке, не превышающей 3%. Помимо этого сотрудники IT-компаний получат отсрочку от армии и возможность получить льготную ипотеку.
— Правительство предоставит сотрудникам таких компаний возможность оформить льготную ипотеку, а специалисты до достижения ими возраста 27 лет получат отсрочку от призыва на военную службу на время их работы в российских IT-компаниях, — сообщил Михаил Мишустин.
Сами представители сферы информационных технологий сообщают, что для многих молодых специалистов обозначенные Владимиром Путиным и Михаилом Мишустиным меры поддержки будут актуальны как никогда. К тому же оставшиеся в России специалисты сообщают, что в санкциях и нынешней ситуации в мире видят даже больше плюсов, чем минусов.
— Отсрочка от армии актуальна для молодых специалистов, ипотека — для семейных. Насколько это сработает, тяжело сказать, так как у компаний разные условия для сотрудников. Да и получать зарплату в иностранной валюте сейчас супервыгодно. Насчет санкций, на мой взгляд, нам это грозит в основном изоляцией в разных степенях влияния. Например, ограничением доступа к источникам с открытым ПО, невозможностью попасть на конференции, сменить работу, — рассказал Сергей Грудинин. — Насчет техники могу сказать, что с ней проблем, на мой взгляд, быть не должно, компьютеры давно не в Европе делают, а в Азии. Сейчас в случившемся я вижу и некоторый плюс — часть компаний, как я и говорил, уходят с рынка России, это возможность занять их место отечественным аналогичным сервисам.
Однако некоторые программисты считают, что говорить о каких-то выводах и глубоких процессах в сфере айти-технологий рано. Банально, большинство программистов до сих пор не понимает, что происходит.
— Да мне кажется, все ещё в ступоре от происходящего. Среди айтишников, как и среди остальных людей, есть разные мнения о происходящем. Сейчас происходят разные сбои и проблемы из-за того, что атакуют сайты, через различные скрипты внедряют агитационные материалы и зарубежные программы прекращают сотрудничество с нами, что осложняет работу. К тому же многие айти-компании ранее работали на зарубежный рынок. Айтишники и до последних событий частенько смотрели в сторону заграницы. Сейчас, думаю, ситуация примерно та же. Хотя, наверное, теперь немного больше людей к этому склоняются, — рассказала одна из разработчиков Мария.
Волгоградец Виталий Красельников, не так давно сменивший прописку на московскую, также подтвердил, что о массовом оттоке IT-специалистов речи не идет. Большинство программистов давно работают удаленно, в частности, делают это из-за границы. И они очень востребованы. Причем не за рубежом, а особенно в России.
— Айтишники нашей стране нужны как никогда. И прежде всего для импортозамещения, — считает Виталий Красельников. — Да, в России уже сейчас очень крутое ПО, одни из самых удобных интернет-банков, но в каких-то базовых вещах мы проигрываем. Нет полноценных аналогов зарубежного железа, той же продукции Intel и AMD, прекративших поставки в Россию. Многие российские сервисы являются калькой иностранных, но не дотягивают до их уровня. Нам придется разрабатывать собственные процессоры, писать свои операционные системы и программы, чтобы выжить в условиях различных атак и запретов. Именно поэтому айтишники и нужны сейчас здесь.