«Все, кто хотел, давно уехали»: IT-специалисты о релокации и импортозамещении

— Да мне кажется, все ещё в ступоре от происходящего. Среди айтишников, как и среди остальных людей, есть разные мнения о происходящем. Сейчас происходят разные сбои и проблемы из-за того, что атакуют сайты, через различные скрипты внедряют агитационные материалы и зарубежные программы прекращают сотрудничество с нами, что осложняет работу. К тому же многие айти-компании ранее работали на зарубежный рынок. Айтишники и до последних событий частенько смотрели в сторону заграницы. Сейчас, думаю, ситуация примерно та же. Хотя, наверное, теперь немного больше людей к этому склоняются, — рассказала одна из разработчиков Мария.



Волгоградец Виталий Красельников, не так давно сменивший прописку на московскую, также подтвердил, что о массовом оттоке IT-специалистов речи не идет. Большинство программистов давно работают удаленно, в частности, делают это из-за границы. И они очень востребованы. Причем не за рубежом, а особенно в России.



— Айтишники нашей стране нужны как никогда. И прежде всего для импортозамещения, — считает Виталий Красельников. — Да, в России уже сейчас очень крутое ПО, одни из самых удобных интернет-банков, но в каких-то базовых вещах мы проигрываем. Нет полноценных аналогов зарубежного железа, той же продукции Intel и AMD, прекративших поставки в Россию. Многие российские сервисы являются калькой иностранных, но не дотягивают до их уровня. Нам придется разрабатывать собственные процессоры, писать свои операционные системы и программы, чтобы выжить в условиях различных атак и запретов. Именно поэтому айтишники и нужны сейчас здесь.