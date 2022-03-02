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Новосибирскому предпринимателю дали еще 10 суток ареста за организацию антивоенной акции

Адвокат Андрея Терехина планирует обжаловать решение

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На акции 24 февраля Андрея Терехина задержали и отпустили на следующий день. Тогда суд назначил ему штраф за неповиновение требованию сотрудника полиции

На акции 24 февраля Андрея Терехина задержали и отпустили на следующий день. Тогда суд назначил ему штраф за неповиновение требованию сотрудника полиции

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Сегодня, 2 марта, Центральный районный суд Новосибирска признал активиста Андрея Терехина виновным в организации антивоенной акции, которая прошла 26 февраля. Ему дали еще 10 суток ареста к уже назначенным восьми. Об этом сообщила его жена Анна Чернышова.

В суде корреспонденту НГС подтвердили, что Терехину вынесено постановление об административном наказании в виде административного ареста на 10 суток. Его признали виновным по ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ. Сейчас он уже находится под арестом — ранее ему дали 8 суток по этой же статье, но за акцию, которая была 24 февраля.

По словам его супруги Анны Чернышовой, Андрея выпустят из спецприемника 12 марта, так как сроки не суммируются и отсчет начинается с сегодняшнего дня. Семья планирует обжаловать решение суда.

Андрей Терехин — новосибирский активист и предприниматель. Его ИТ-компания VR CORP разрабатывала очки виртуальной реальности и виртуальный офис для повышения уровня продаж у менеджеров.

Стихийные антивоенные акции проходили в Новосибирске с 24 февраля. Люди выходили на площадь Ленина и к зданию ГПНТБ, устраивали массовые шествия по центральным улицам. Собравшиеся были с плакатами за мир, их задерживала полиция.

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