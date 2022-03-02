Новосибирскому предпринимателю дали еще 10 суток ареста за организацию антивоенной акции

Сегодня, 2 марта, Центральный районный суд Новосибирска признал активиста Андрея Терехина виновным в организации антивоенной акции, которая прошла 26 февраля . Ему дали еще 10 суток ареста к уже назначенным восьми. Об этом сообщила его жена Анна Чернышова.

В суде корреспонденту НГС подтвердили, что Терехину вынесено постановление об административном наказании в виде административного ареста на 10 суток . Его признали виновным по ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ. Сейчас он уже находится под арестом — ранее ему дали 8 суток по этой же статье, но за акцию, которая была 24 февраля .