Новосибирскому предпринимателю дали еще 10 суток ареста за организацию антивоенной акции

Сегодня, 2 марта, Центральный районный суд Новосибирска признал активиста Андрея Терехина виновным в организации антивоенной акции, которая прошла
В суде корреспонденту НГС подтвердили, что Терехину вынесено постановление об административном наказании в виде административного ареста на
По словам его супруги Анны Чернышовой, Андрея выпустят из спецприемника
Андрей Терехин — новосибирский активист и предприниматель. Его ИТ-компания
Стихийные антивоенные акции проходили в Новосибирске с
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