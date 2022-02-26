26 февраля суббота
СЕЙЧАС -4°С
Пробки 2/10
usd 83.55
eur 93.60
Тема дняАнтивоенное шествие - фоторепортаж
Все новости
Все новости

Силовики не позволили провести антивоенную акцию на площади Ленина — протестующие устроили шествие

Задержано около 10 человек

7 734
210Обсудить

Поделиться

Полиции удалось вытеснить протестующих с площади, но они устроили шествие

Полиции удалось вытеснить протестующих с площади, но они устроили шествие

Поделиться

Сегодня днем, 26 февраля, в центре Новосибирска прошла несанкционированная антивоенная акция. Силовики с самого утра начали стягивать силы в центр и в итоге не позволили провести акцию на площади Ленина, вытеснив протестующих. Всё закончилось шествием по Красному проспекту с лозунгами, немногочисленными плакатами и задержаниями около 10 человек. Как прошла акция — в фоторепортаже НГС.

Прибыло на площадь и высокопоставленное руководство полиции

Прибыло на площадь и высокопоставленное руководство полиции

Поделиться

К 12:00 на площади Ленина находились больше сотни силовиков, вокруг она была заставлена автозаками, машинами полиции и Росгвардии. Сотрудники органов ограничили доступ к памятнику Ленину, но люди собирались рядом.

Корреспондент НГС насчитал всего более 100 сотрудников

Корреспондент НГС насчитал всего более 100 сотрудников

Поделиться

Они какое-то время находились в автобусах

Они какое-то время находились в автобусах

Поделиться

Но к 12:00 стянулись на площадь

Но к 12:00 стянулись на площадь

Поделиться

На площади, по подсчетам журналиста НГС, было задержано трое человек. Первой с пикетом попыталась встать женщина с плакатом «Нет войне», ее практически сразу задержали. Другие для декларирования своего мнения использовали надписи на медицинских масках. По наблюдениям журналиста НГС, среди пришедших на площадь были люди разного пола и возраста — как пенсионеры, так и студенты.

Люди активно использовали маски для декларирования своего мнения

Люди активно использовали маски для декларирования своего мнения

Поделиться

Сотрудники обращали особое внимание на людей с плакатами

Сотрудники обращали особое внимание на людей с плакатами

Поделиться

На площади собрались десятки новосибирцев

На площади собрались десятки новосибирцев

Поделиться

Силовиков перед вытеснением выстроили в один ряд

Силовиков перед вытеснением выстроили в один ряд

Поделиться

Когда из пришедших образовалась небольшая толпа, из которой начали доноситься антивоенные лозунги, ее оцепили большие силы сотрудников полиции. Недолго продолжалась перепалка: полицейские в громкоговорители призывали прекратить противоправные действия, в ответ слышали лозунги. Затем протестующих вытеснили с площади.

Людей с плакатами задерживали сразу

Людей с плакатами задерживали сразу

Поделиться

Новосибирцы прямо во время несанкционированной акции писали лозунг «Нет войне» на масках

Новосибирцы прямо во время несанкционированной акции писали лозунг «Нет войне» на масках

Поделиться

Полицейские в нескольких местах с помощью громкоговорителей требовали покинуть площадь

Полицейские в нескольких местах с помощью громкоговорителей требовали покинуть площадь

Поделиться

Многие в толпе эмоционально высказывались о начале военной операции на Украине

Многие в толпе эмоционально высказывались о начале военной операции на Украине

Поделиться

Вытесненная с площади толпа двинулась по Красному проспекту. Ей удалось дойти до площади Кондратюка, где всё и закончилось. Несколько машин полиции и пара автозаков остановили акцию. Сотрудники полиции задержали несколько человек из толпы с плакатами, остальные разошлись.

У активиста Андрея Терехина 25 февраля состоялся суд, на котором ему выписали штраф в <nobr class="_">4 тысячи</nobr> рублей за неповиновение требованиям правоохранительных органов. Сегодня он снова появился на акции

У активиста Андрея Терехина 25 февраля состоялся суд, на котором ему выписали штраф в 4 тысячи рублей за неповиновение требованиям правоохранительных органов. Сегодня он снова появился на акции

Поделиться

После требования уйти с площади десятки новосибирцев пошли по улицам города, скандируя лозунги «Нет войне» и «Мы против войны»

После требования уйти с площади десятки новосибирцев пошли по улицам города, скандируя лозунги «Нет войне» и «Мы против войны»

Поделиться

Во время шествия горожане смогли показать плакаты

Во время шествия горожане смогли показать плакаты

Поделиться

Им удалось пройти часть Красного проспекта

Им удалось пройти часть Красного проспекта

Поделиться

Всё закончилось появлением силовиков и задержаниями

Всё закончилось появлением силовиков и задержаниями

Поделиться

По наблюдениям сотрудников НГС, всего за время акции задержали около 10 человек. В МВД по Новосибирской области не обладают информацией о количестве задержанных.

Всего, по подсчетам корреспондента НГС, на несанкционированной акции задержали около 10 человек

Всего, по подсчетам корреспондента НГС, на несанкционированной акции задержали около 10 человек

Поделиться

По наблюдениям журналиста НГС, полицейские не применяли физическую силу

По наблюдениям журналиста НГС, полицейские не применяли физическую силу

Поделиться

СЮЖЕТ

Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине

Утром 24 февраля Владимир Путин выступил со специальным обращением, в котором объявил о военной операции в Донбассе. Президент сказал, что в планы РФ не входит оккупация Украины, а военные действия связаны с защитой самой себя от «тех, кто взял Украину в заложники». Мы следим за развитием событий в онлайн-хронике.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК8
  • СМЕХ2
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ14
  • ПЕЧАЛЬ2

Поделиться

Поделиться

войнапротестысиловики
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter