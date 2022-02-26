Силовики не позволили провести антивоенную акцию на площади Ленина — протестующие устроили шествие

Утром 24 февраля Владимир Путин выступил со специальным обращением, в котором объявил о военной операции в Донбассе. Президент сказал, что в планы РФ не входит оккупация Украины, а военные действия связаны с защитой самой себя от «тех, кто взял Украину в заложники». Мы следим за развитием событий в онлайн-хронике.

