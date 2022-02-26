Силовики не позволили провести антивоенную акцию на площади Ленина — протестующие устроили шествие

Сегодня днем, 26 февраля, в центре Новосибирска прошла несанкционированная антивоенная акция. Силовики с самого утра начали стягивать силы в центр и в итоге не позволили провести акцию на площади Ленина, вытеснив протестующих. Всё закончилось шествием по Красному проспекту с лозунгами, немногочисленными плакатами и задержаниями около 10 человек. Как прошла акция — в фоторепортаже НГС.
К 12:00 на площади Ленина находились больше сотни силовиков, вокруг она была заставлена автозаками, машинами полиции и Росгвардии. Сотрудники органов ограничили доступ к памятнику Ленину, но люди собирались рядом.
На площади, по подсчетам журналиста НГС, было задержано трое человек. Первой с пикетом попыталась встать женщина с плакатом «Нет войне», ее практически сразу задержали. Другие для декларирования своего мнения использовали надписи на медицинских масках. По наблюдениям журналиста НГС, среди пришедших на площадь были люди разного пола и возраста — как пенсионеры, так и студенты.
Когда из пришедших образовалась небольшая толпа, из которой начали доноситься антивоенные лозунги, ее оцепили большие силы сотрудников полиции. Недолго продолжалась перепалка: полицейские в громкоговорители призывали прекратить противоправные действия, в ответ слышали лозунги. Затем протестующих вытеснили с площади.
Вытесненная с площади толпа двинулась по Красному проспекту. Ей удалось дойти до площади Кондратюка, где всё и закончилось. Несколько машин полиции и пара автозаков остановили акцию. Сотрудники полиции задержали несколько человек из толпы с плакатами, остальные разошлись.
По наблюдениям сотрудников НГС, всего за время акции задержали около 10 человек. В МВД по Новосибирской области не обладают информацией о количестве задержанных.
Утром 24 февраля Владимир Путин выступил со специальным обращением, в котором объявил о военной операции в Донбассе. Президент сказал, что в планы РФ не входит оккупация Украины, а военные действия связаны с защитой самой себя от «тех, кто взял Украину в заложники». Мы следим за развитием событий в онлайн-хронике.