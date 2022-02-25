20 человек задержали на антивоенной акции в Новосибирске

Вчера, 24 февраля, в Новосибирске 20 человек задержали на акции против военной операции на Украине. На активных участников заведено 8 административных дел.
В правительстве региона выпустили сообщение с предупреждением для участников антивоенных пикетов и сообщили, что их ждет наказание в соответствии с действующим законодательством.
— В Новосибирской области правоохранительными органами 24 февраля 2022 г. задержано 20 участников несогласованных публичных мероприятий, всем вынесены предостережения, на активных участников составлено 8 протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок, — сообщили в пресс-службе правительства.
Стихийная антивоенная акция прошла вчера вечером на площади Ленина. Участники выступали против событий на Украине, самым популярным лозунгом был «Нет войне». Люди встали с одиночными пикетами в 19 часов, через 40 минут их начали задерживать. Позже часть людей ушла в шествие по Красному проспекту.
24 февраля Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации по защите Донбасса. В этом сюжете мы собираем всю актуальную информацию.