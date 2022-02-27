Антивоенная акция в Новосибирске, день четвертый: шествия прошли по всему центру

24 февраля Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации по защите Донбасса. В этом сюжете мы собираем всю актуальную информацию. В этот же день новосибирцы начали выходить с протестами против войны. В первый день задержали 20 человек. О том, как прошла акция 26 февраля, можно прочитать здесь.

