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Тема дняАнтивоенная акция в Новосибирске, день четвертый
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Антивоенная акция в Новосибирске, день четвертый: шествия прошли по всему центру

По данным волонтеров, сегодня задержали 20 человек

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Несколько колонн перемещались из одного общественного пространства в другое, закончив акцию в Нарымском сквере

Несколько колонн перемещались из одного общественного пространства в другое, закончив акцию в Нарымском сквере

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Днем 27 февраля в Новосибирске продолжились антивоенные акции. Горожане, выступающие против военной операции на Украине, собрались сразу на двух площадях — Калинина и перед ГПНТБ. После столкновения с полицией протестующие разделились и колоннами прошли по центру города, завершив шествие возложением цветов к памятнику политзаключенным. Задержано было около 20 человек. Как новосибирцы четвертый день выступали за мир — в репортаже НГС.

Шествие стартовало у двух разных точек — на площади Пименова и площади Калинина. При этом полиция с утра дежурила на площади Ленина

Шествие стартовало у двух разных точек — на площади Пименова и площади Калинина. При этом полиция с утра дежурила на площади Ленина

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Полицейские окружили памятник Владимиру Ленину, толпились у оперного театра, дежурили около выходов метро

Полицейские окружили памятник Владимиру Ленину, толпились у оперного театра, дежурили около выходов метро

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Их подвезли к площади Ленина организованно — вдоль Депутатской стояли автобусы и маршрутки с людьми в форме

Их подвезли к площади Ленина организованно — вдоль Депутатской стояли автобусы и маршрутки с людьми в форме

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Сотрудники, ожидая акцию, коротали время в телефонах

Сотрудники, ожидая акцию, коротали время в телефонах

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Силовики подготовили противоударные щиты

Силовики подготовили противоударные щиты

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При этом на площади Ленина днем никого не было — люди начали собираться на площади Пименова около 16 часов

При этом на площади Ленина днем никого не было — люди начали собираться на площади Пименова около 16 часов

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Впрочем, там тоже уже дежурила полиция. На месте были несколько полицейских автобусов и два автозака

Впрочем, там тоже уже дежурила полиция. На месте были несколько полицейских автобусов и два автозака

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Когда на площади собрались люди, полицейские начали предупреждать об ответственности за несанкционированные мероприятия. Протестующие заявляли, что силовики уже не пугают их, «за столько лет привыкли»

Когда на площади собрались люди, полицейские начали предупреждать об ответственности за несанкционированные мероприятия. Протестующие заявляли, что силовики уже не пугают их, «за столько лет привыкли»

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Полицейские предупреждали пришедших об ответственности через громкогоровитель. Они ссылались на Федеральный закон «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» и статью 20.2 КоАП. В ответ на это новосибирцы встали в сцепку

Полицейские предупреждали пришедших об ответственности через громкогоровитель. Они ссылались на Федеральный закон «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» и статью 20.2 КоАП. В ответ на это новосибирцы встали в сцепку

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Почти сразу силовики распределились по толпе

Почти сразу силовики распределились по толпе

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И начались задержания

И начались задержания

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Первыми задерживали пришедших с плакатами — вне зависимости, что там декларировалось

Первыми задерживали пришедших с плакатами — вне зависимости, что там декларировалось

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Задерживали и девушек

Задерживали и девушек

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После первых задержаний толпа двинулась по улице Кирова в сторону театра «Глобус»

После первых задержаний толпа двинулась по улице Кирова в сторону театра «Глобус»

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Полицейские несколько раз пытались перекрыть путь колонне, продолжались задержания

Полицейские несколько раз пытались перекрыть путь колонне, продолжались задержания

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Люди кричали: «Нет войне»

Люди кричали: «Нет войне»

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В районе метро «Октябрьская» часть митингующих попыталась уйти в метро, полиция перекрыла вход. Тогда толпа разделилась: часть пошла назад, к площади Пименова, часть — в сторону «Глобуса»

В районе метро «Октябрьская» часть митингующих попыталась уйти в метро, полиция перекрыла вход. Тогда толпа разделилась: часть пошла назад, к площади Пименова, часть — в сторону «Глобуса»

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Люди несколькими колоннами перемещались по центру

Люди несколькими колоннами перемещались по центру

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Часть протестующих в это время была в Первомайском сквере. Там задержали семь человек, в том числе эту девушку с «пацификом»

Часть протестующих в это время была в Первомайском сквере. Там задержали семь человек, в том числе эту девушку с «пацификом»

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Из сквера всех вытеснили силовики...

Из сквера всех вытеснили силовики...

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...после этого продолжая патрулировать аллеи...

...после этого продолжая патрулировать аллеи...

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...и контролируя при этом станцию метро «Площадь Ленина»

...и контролируя при этом станцию метро «Площадь Ленина»

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Протестующие через Тихий центр отправились в Нарымский сквер

Протестующие через Тихий центр отправились в Нарымский сквер

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Во время шествия были задержаны еще 5 человек, по наблюдениям корреспондента НГС

Во время шествия были задержаны еще 5 человек, по наблюдениям корреспондента НГС

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По словам участников шествия, у них была конкретная цель. 27 февраля — день убийства Бориса Немцова, они решили возложить цветы к памятнику политзаключенным

По словам участников шествия, у них была конкретная цель. 27 февраля — день убийства Бориса Немцова, они решили возложить цветы к памятнику политзаключенным

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У памятника их уже ждали полицейские, а через пару минут прибыли и сотрудники ОМОНа. Были задержаны 7 человек, по подсчетам журналиста НГС

У памятника их уже ждали полицейские, а через пару минут прибыли и сотрудники ОМОНа. Были задержаны 7 человек, по подсчетам журналиста НГС

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Здесь антивоенная акция и закончилась

Здесь антивоенная акция и закончилась

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По информации волонтеров, которые передавали передачки доставленным в отделения, всего было задержано 20 человек. В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области сообщили, что информацией о количестве задержанных не располагают.

24 февраля Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации по защите Донбасса. В этом сюжете мы собираем всю актуальную информацию. В этот же день новосибирцы начали выходить с протестами против войны. В первый день задержали 20 человек. О том, как прошла акция 26 февраля, можно прочитать здесь.

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