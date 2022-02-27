Антивоенная акция в Новосибирске, день четвертый: шествия прошли по всему центру

Днем 27 февраля в Новосибирске продолжились антивоенные акции. Горожане, выступающие против военной операции на Украине, собрались сразу на двух площадях — Калинина и перед ГПНТБ. После столкновения с полицией протестующие разделились и колоннами прошли по центру города, завершив шествие возложением цветов к памятнику политзаключенным. Задержано было около 20 человек. Как новосибирцы четвертый день выступали за мир — в репортаже НГС.
По информации волонтеров, которые передавали передачки доставленным в отделения, всего было задержано 20 человек. В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области сообщили, что информацией о количестве задержанных не располагают.
24 февраля Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации по защите Донбасса. В этом сюжете мы собираем всю актуальную информацию. В этот же день новосибирцы начали выходить с протестами против войны. В первый день задержали 20 человек. О том, как прошла акция 26 февраля, можно прочитать здесь.