Журналисты Ксения Собчак и Алексей Пивоваров посвятили сюжеты орангутангу Бату и выборам талисмана

Автор канала «Редакция» на YouTube Алексей Пивоваров свежий выпуск «Редакция News» начал с истории голосования талисмана новогодней столицы, которой стал Новосибирск в 2022 году.
— Нежданно-негаданно Бату стал оппозиционным кандидатом на выборах. Выбирали талисман новогодней столицы из пяти резидентов местного зоопарка. Орангутанг вырвался вперед: интернет был за него. Почему-то орангутанга невзлюбила местная мэрия и задействовала административный ресурс. Как утверждают наблюдатели, сначала был вброс за медведицу Шилку, потом — за барса Саяна. В итоге мэрия отменила выборы вовсе, заявив, что они слишком политизированы, — коротко пересказал историю выбора талисмана Пивоваров, разбавив ее парой острот.
Ведущий «Редакции» сокрушается: стоило в России появиться выборам, за которыми интересно наблюдать, как их сразу отменили.
— Так и не став талисманом, Бату стал символом нынешнего состояния дел, — подытожил Пивоваров и перешел к другим новостям.
В свежем выпуске своей авторской программы «Осторожно, новости» Ксения Собчак выступила с критикой действий властей Новосибирска в ходе голосования за талисман города. Также она позволила себе шутку на тему того, что, если бы в этом году в Новосибирске на выборах талисмана позволили победить Бату, это могло бы привести к непредсказуемым последствиям на выборах в
Напомним, голосование за символ новогодней столицы было досрочно завершено