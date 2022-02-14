Журналисты Ксения Собчак и Алексей Пивоваров посвятили сюжеты орангутангу Бату и выборам талисмана

Автор канала «Редакция» на YouTube Алексей Пивоваров свежий выпуск «Редакция News» начал с истории голосования талисмана новогодней столицы, которой стал Новосибирск в 2022 году.



— Нежданно-негаданно Бату стал оппозиционным кандидатом на выборах. Выбирали талисман новогодней столицы из пяти резидентов местного зоопарка. Орангутанг вырвался вперед: интернет был за него. Почему-то орангутанга невзлюбила местная мэрия и задействовала административный ресурс. Как утверждают наблюдатели, сначала был вброс за медведицу Шилку, потом — за барса Саяна. В итоге мэрия отменила выборы вовсе, заявив, что они слишком политизированы, — коротко пересказал историю выбора талисмана Пивоваров, разбавив ее парой острот.

