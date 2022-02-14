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Журналисты Ксения Собчак и Алексей Пивоваров посвятили сюжеты орангутангу Бату и выборам талисмана

В новом выпуске «Редакции» Пивоваров появился в майке с изображением Бату. Собчак раскритиковала мэрию

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Ранее о выборах талисмана новогодней столицы написали и престижные зарубежные издания

Ранее о выборах талисмана новогодней столицы написали и престижные зарубежные издания

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Автор канала «Редакция» на YouTube Алексей Пивоваров свежий выпуск «Редакция News» начал с истории голосования талисмана новогодней столицы, которой стал Новосибирск в 2022 году.

— Нежданно-негаданно Бату стал оппозиционным кандидатом на выборах. Выбирали талисман новогодней столицы из пяти резидентов местного зоопарка. Орангутанг вырвался вперед: интернет был за него. Почему-то орангутанга невзлюбила местная мэрия и задействовала административный ресурс. Как утверждают наблюдатели, сначала был вброс за медведицу Шилку, потом — за барса Саяна. В итоге мэрия отменила выборы вовсе, заявив, что они слишком политизированы, — коротко пересказал историю выбора талисмана Пивоваров, разбавив ее парой острот.

Ведущий «Редакции» сокрушается: стоило в России появиться выборам, за которыми интересно наблюдать, как их сразу отменили.

— Так и не став талисманом, Бату стал символом нынешнего состояния дел, — подытожил Пивоваров и перешел к другим новостям.

В свежем выпуске своей авторской программы «Осторожно, новости» Ксения Собчак выступила с критикой действий властей Новосибирска в ходе голосования за талисман города. Также она позволила себе шутку на тему того, что, если бы в этом году в Новосибирске на выборах талисмана позволили победить Бату, это могло бы привести к непредсказуемым последствиям на выборах в 2024-м, явно намекая на президентские.

Напомним, голосование за символ новогодней столицы было досрочно завершено 6 февраля по просьбе руководства Новосибирского зоопарка. Ранее орангутанга Бату поддержали известные блогеры и политики. Позже о нем написали британские издания. О том, кто такой Бату, читайте в нашем материале.

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