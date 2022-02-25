Задержан студент НГУ — он вывесил флаг Украины в окне общежития

Студента Новосибирского государственного университета задержали в общежитии вуза
— По информации, которая поступила в университет, задержан студент
Как сообщает Сибкрай.ru, студента задержали из-за флага, который висел в одном из окон общежития. Это подтверждают и студенты, с которыми общался корреспондент НГС.
— Он писал, что к нему пришли комендант, полицейский, начали с ним разговаривать. Утверждали, что он нарушает правила, устав общежития, но что он точно нарушал — никто не пояснил. В итоге его забрали в участок, он начал писать правозащитникам. Что будет с ним в итоге — неизвестно, — анонимно рассказал нашим коллегам знакомый задержанного.
В ГУ МВД по Новосибирской области информацию о задержании на момент публикации не прокомментировали. Комментарий пресс-службы регионального УФСБ также получить не удалось. Заведующей общежитием
Студенты факультета информационных технологий НГУ также поделились сообщением, которое пришло им после происшествия. В нем сотрудница деканата, которая отказалась общаться с НГС, призывает не выражать свое политическое мнение. А в отношении сочувствующих, по ее словам, будут принимать жесткие меры.
Вчера, 24 февраля, в Новосибирске 20 человек задержали на акции против военной операции на Украине. На активных участников заведено 8 административных дел.