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Тема дняСтудент задержан за флаг Украины в окне общежития
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Задержан студент НГУ — он вывесил флаг Украины в окне общежития

В университете проводят проверку

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Задержание произошло <nobr class="_">25 февраля</nobr>

Задержание произошло 25 февраля

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Студента Новосибирского государственного университета задержали в общежитии вуза № 7 в Новосибирске. Информацию об этом НГС подтвердили в пресс-службе НГУ, уточнив, что причина им неизвестна.

— По информации, которая поступила в университет, задержан студент 3-го курса факультета информационных технологий, проживающий в общежитии № 7. В настоящий момент в НГУ проводится проверка информации, — рассказали в пресс-службе университета.

Как сообщает Сибкрай.ru, студента задержали из-за флага, который висел в одном из окон общежития. Это подтверждают и студенты, с которыми общался корреспондент НГС.

— Он писал, что к нему пришли комендант, полицейский, начали с ним разговаривать. Утверждали, что он нарушает правила, устав общежития, но что он точно нарушал — никто не пояснил. В итоге его забрали в участок, он начал писать правозащитникам. Что будет с ним в итоге — неизвестно, — анонимно рассказал нашим коллегам знакомый задержанного.

В ГУ МВД по Новосибирской области информацию о задержании на момент публикации не прокомментировали. Комментарий пресс-службы регионального УФСБ также получить не удалось. Заведующей общежитием № 7 НГУ на месте не оказалось, на факультете ФИТ комментировать ситуацию отказались.

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Студенты факультета информационных технологий НГУ также поделились сообщением, которое пришло им после происшествия. В нем сотрудница деканата, которая отказалась общаться с НГС, призывает не выражать свое политическое мнение. А в отношении сочувствующих, по ее словам, будут принимать жесткие меры.

После задержания студентам пришло сообщение странного содержания

После задержания студентам пришло сообщение странного содержания

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Вчера, 24 февраля, в Новосибирске 20 человек задержали на акции против военной операции на Украине. На активных участников заведено 8 административных дел.

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НГУУкраинастудент
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