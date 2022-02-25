Задержан студент НГУ — он вывесил флаг Украины в окне общежития

Студента Новосибирского государственного университета задержали в общежитии вуза № 7 в Новосибирске. Информацию об этом НГС подтвердили в пресс-службе НГУ, уточнив, что причина им неизвестна.

— По информации, которая поступила в университет, задержан студент 3-го курса факультета информационных технологий, проживающий в общежитии № 7 . В настоящий момент в НГУ проводится проверка информации, — рассказали в пресс-службе университета.

Как сообщает Сибкрай.ru, студента задержали из-за флага, который висел в одном из окон общежития. Это подтверждают и студенты, с которыми общался корреспондент НГС.