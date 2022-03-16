«Кладбищенский венок»: депутат Хельга Пирогова пришла в горсовет в новом образе — как отреагировали коллеги

Хельга Пирогова предложила предусмотреть такие меры после того, как их одобрит Государственная дума.

— Я продолжаю говорить о том, что меры социальной поддержки важны для социально незащищенных слоев. И не в последнюю очередь это бюджетные сферы — учителя, врачи. На мой взгляд, люди, которые учат и лечат, достойны повышения. Я говорю не о том, чтобы не помогать, я говорю о том, чтобы стараться снимать нагрузку с городского бюджета. У нас есть федеральные, областные деньги. Ресурсов больше. Я призываю к тому, чтобы руководствоваться решениями Государственной думы по принятию этого решения, — сказала депутат.

