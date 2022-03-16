«Кладбищенский венок»: депутат Хельга Пирогова пришла в горсовет в новом образе — как отреагировали коллеги

Депутат независимой коалиции «Новосибирск 2020» Хельга Пирогова пришла на сессию горсовета Новосибирска 16 марта в голубой рубашке и с венком из желтых цветов на голове. Ее коллегу, главу муниципального предприятия «Похоронный дом ИМИ» Сергея Бондаренко смутил ее вид, он назвал плохой приметой приход в «кладбищенском венке».
Депутаты начали обсуждать подготовку обращения к мэру Новосибирска Анатолию Локтю. В нем главу города просят предусмотреть в бюджете меры социальной поддержки военных, которые находятся на спецоперации на территории ДНР, ЛНР и Украины, а также их семей. На это предложили выделить деньги из бюджета города.
Хельга Пирогова предложила предусмотреть такие меры после того, как их одобрит Государственная дума.
— Я продолжаю говорить о том, что меры социальной поддержки важны для социально незащищенных слоев. И не в последнюю очередь это бюджетные сферы — учителя, врачи. На мой взгляд, люди, которые учат и лечат, достойны повышения. Я говорю не о том, чтобы не помогать, я говорю о том, чтобы стараться снимать нагрузку с городского бюджета. У нас есть федеральные, областные деньги. Ресурсов больше. Я призываю к тому, чтобы руководствоваться решениями Государственной думы по принятию этого решения, — сказала депутат.
Член горсовета Сергей Бондаренко, входящий в депутатское объединение «Единая Россия», ответил на это следующее:
— Когда страна требует сплотиться, это было в истории Новосибирска и страны несколько раз, то источники всегда находятся. Например, оперный театр в Новосибирске построен в период Великой Отечественной войны. Не надо никаких полярных точек зрения по этому вопросу. А вот из горсовета клоунаду делать не надо, это точно. Хельга Вадимовна, зачем вы кладбищенский венок одели на голову? Плохая примета. Поэтому у меня просьба прекратить прения и переходить к голосованию, — предложил депутат горсовета Сергей Бондаренко.
Решение о помощи военнослужащим и их семьям приняли единогласно.
Хельга Пирогова не в первый раз пришла на сессию горсовета в необычном головном уборе. В октябре она надевала кокошник. Тогда депутат объяснила это своей любовью к русской культуре.