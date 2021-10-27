«700 лайков, и я приду в этом»: депутат из Новосибирска надела кокошник на сессию горсовета

Депутат Хельга Пирогова пришла на сессию горсовета Новосибирска в кокошнике
На очередную сессию горсовета, которая состоялась 27 октября, депутат Хельга Пирогова пришла в кокошнике. Она сделала это после того, как ее поддержали подписчики в Twitter.
В разговоре с НГС Хельга Пирогова рассказала, что получила кокошник в подарок на день рождения:
— Не назвала бы это спором. Тот твит был способом рассказать, что у меня теперь есть кокошник и я хотела бы прийти в нем на сессию. Рада, что меня поддержало такое количество людей. Я еще в предвыборных речах говорила, что хочу стряхнуть бронзу со статуса депутата, вот последовательно этим и занимаюсь.
Депутат добавила, что давно хотела кокошник — она любит русскую культуру и рассматривает аксессуар как способ это выразить:
— Считаю, что носить кокошники — это очень круто.
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