«700 лайков, и я приду в этом»: депутат из Новосибирска надела кокошник на сессию горсовета

В разговоре с НГС Хельга Пирогова рассказала, что получила кокошник в подарок на день рождения:

— Не назвала бы это спором. Тот твит был способом рассказать, что у меня теперь есть кокошник и я хотела бы прийти в нем на сессию. Рада, что меня поддержало такое количество людей. Я еще в предвыборных речах говорила, что хочу стряхнуть бронзу со статуса депутата, вот последовательно этим и занимаюсь.

