Восьмая годовщина присоединения Крыма: как в Новосибирске прошел митинг-концерт. Фото из заполненного зала

Российские регионы во время специальной операции на Украине празднуют годовщину присоединения Крыма в стиле Z. В Новосибирске в «Локомотив-Арене» организовали патриотический митинг-концерт. Его трансляцию провел правительственный канал ОТС.
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников во вступительном слове заявил, что у него особые чувства в эту годовщину присоединения Крыма.
— Мы сегодня восхищаемся жителями Крыма, которые в 2014 году не пустили на свою территорию подразделения батальона. По-другому оцениваем мудрость нашего президента Владимира Путина, который принял это своевременное и важное решение. Восхищаемся мужеством защитников Донбасса, защищавших свою территорию.
Также Травников сравнил действия украинских властей с коричневой чумой, то есть с фашизмом.
— А те, кто критикует вынужденные решения президента и нашей страны, не хотят замечать страдания мирных граждан на Украине. Наши земляки сейчас вычищают те самые метастазы коричневой чумы. Именно они сейчас восстанавливают независимость Украины, ставшей государством-марионеткой в руках западных партнеров — анти-Россией, — добавил Травников. После каждой его фразы раздавался шквал аплодисментов.
Губернатора поддержал мэр Новосибирска Анатолий Локоть.
— Нам совершенно понятны цели этой операции: должны быть развооружены все военные формирования Украины, то есть довести до полной капитуляции, — заявил Анатолий Локоть.
Присутствие на митинге-концерте депутатов Госдумы и сенаторов от Новосибирской области регулярно подчеркивалось крупными планами операторов телеканала ОТС. После нескольких патриотических песен слово взял Александр Карелин.
— Сегодня в Крыму мир и процветание. Поздравляю всех с «крымской весной», уверен, что мы едины. А когда мы едины — мы непобедимы, — добавил Карелин.
Мероприятие завершилось хоровым исполнением гимна Российской Федерации.
Днем ранее корреспондент НГС, увидев в паблике «Волонтеры Новосибирской области» объявление о поиске волонтеров, предложил свою кандидатуру в помощь организаторам митинга-концерта (для репортажа «под прикрытием» о мероприятии изнутри). Он позвонил по указанному телефону, его пригласили к 10:30
Однако буквально через пару часов несостоявшемуся волонтеру перезвонили, сказав, что «набор закрыт, а предпочтение решили отдать тем, кто регистрировался ранее». На просьбу в таком случае выдать приглашение как зрителю в волонтерском корпусе ответили отказом, а запись о поиске добровольцев удалили. Пришлось довольствоваться онлайн-трансляцией.
14 марта НГС направил в правительство Новосибирской области запрос с просьбой рассказать о мероприятиях в честь присоединения Крыма
Сегодня на площади Ленина открылась выставка в честь годовщины присоединения Крыма. Она напоминает о событиях 2014 года — как предшествующих народному референдуму о вхождении республики в состав России, так и о последующих позитивных преобразованиях в Крыму.
16 марта заместитель губернатора Новосибирской области Ирина Мануйлова торжественно открыла фотовыставку «Своих не бросаем» у кинотеатра «Победа». Экспозиция представляет собой несколько плакатов с фотографиями разрушенного Донецка, с лозунгами, один из которых сообщает об этнических чистках украинской хунты. Несколько новосибирцев в соцсетях раскритиковали кинотеатр «Победа» за проведение выставки, пригрозив не посещать учреждение из-за милитаристских лозунгов. В кинотеатре «Победа» заявили, что к выставке не имеют отношения.
Накануне НГС сообщал о том, что заслуженный артист России дал концерт на вокзале Новосибирска из-за склоки про Украину в Facebook. Аркадий Бурханов открыто поддержал спецоперацию, за это подвергся травле в социальных сетях.