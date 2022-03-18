Восьмая годовщина присоединения Крыма: как в Новосибирске прошел митинг-концерт. Фото из заполненного зала

Российские регионы во время специальной операции на Украине празднуют годовщину присоединения Крыма в стиле Z. В Новосибирске в «Локомотив-Арене» организовали патриотический митинг-концерт. Его трансляцию провел правительственный канал ОТС.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников во вступительном слове заявил, что у него особые чувства в эту годовщину присоединения Крыма.



— Мы сегодня восхищаемся жителями Крыма, которые в 2014 году не пустили на свою территорию подразделения батальона. По-другому оцениваем мудрость нашего президента Владимира Путина, который принял это своевременное и важное решение. Восхищаемся мужеством защитников Донбасса, защищавших свою территорию.

