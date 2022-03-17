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Заслуженный артист России дал концерт на вокзале Новосибирска из-за склоки про Украину в соцсети

Аркадий Бурханов открыто поддержал военную операцию, за это подвергся травле в социальных сетях

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Ранее оппозиционно настроенный музыкант разочаровал многих своих интернет-друзей

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Заслуженный артист России, музыкант-мультиинструменталист, играющий на множестве старинных инструментов, преподаватель консерватории им. Глинки профессор Аркадий Бурханов 16 марта выступил с импровизированным концертом в здании вокзала Новосибирск-Главный. Место выбрано неслучайно: это его своеобразный троллинг друзей из соцсети Facebook.

Бурханов 9 марта на своей странице в Facebook опубликовал открытое письмо в федеральный и региональный Минкульт. В нём он заявил о том, что столкнулся с травлей «со стороны воинствующих пацифистов вследствие происходящих на Украине событий», а также предложил коллегам по цеху провести серию благотворительных концертов и культурно-просветительских акций в ДНР и ЛНР. Пост вызвал неоднозначную реакцию интернет-друзей: кто-то поддержал артиста, кто-то предложил забыть о европейской культуре, вместо Баха и прочих изучать отечественный фольклор.

Также Бурханову посоветовали забыть о выступлениях на зарубежных площадках, пока он не сожжет свои инструменты и публично не отречется от своей позиции. Этого музыкант делать не собирается, как он пояснил НГС, лучше будет на вокзалах играть, что и сделал 16 марта. Он на гитаре исполнил песню «С чего начинается Родина» в зале ожидания Новосибирска-Главного.

СЮЖЕТ

Спецоперация на УкраинеСпецоперация на Украине

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