Заслуженный артист России дал концерт на вокзале Новосибирска из-за склоки про Украину в соцсети

Заслуженный артист России, музыкант-мультиинструменталист, играющий на множестве старинных инструментов, преподаватель консерватории им. Глинки профессор Аркадий Бурханов
Бурханов 9 марта на своей странице в Facebook опубликовал открытое письмо в федеральный и региональный Минкульт. В нём он заявил о том, что столкнулся с травлей «со стороны воинствующих пацифистов вследствие происходящих на Украине событий», а также предложил коллегам по цеху провести серию благотворительных концертов и культурно-просветительских акций в ДНР и ЛНР. Пост вызвал неоднозначную реакцию интернет-друзей: кто-то поддержал артиста, кто-то предложил забыть о европейской культуре, вместо Баха и прочих изучать отечественный фольклор.
Также Бурханову посоветовали забыть о выступлениях на зарубежных площадках, пока он не сожжет свои инструменты и публично не отречется от своей позиции. Этого музыкант делать не собирается, как он пояснил НГС, лучше будет на вокзалах играть, что и сделал
14 марта в Сети появился список артистов, которые теперь якобы запрещены в России. В список из