Методист из Сибири, занимающаяся с детьми-аутистами, рассказала о жизни на зарплату в 20 тысяч рублей

В 2007 году я поступила в педагогический университет и отучилась на психолога. Меня привлекала эта профессия — еще будучи школьницей я изучала литературу по этой теме. Мне хотелось работать с детьми, изучать их особенности. Поэтому после окончания учебы я начала работать с детьми с ограниченными возможностями развития. Мы развиваем их особенности, собираем воедино с медицинскими показаниями и добавляем туда психологию. Так мы находим подход и определяем индивидуальные методики. Детки очень разные, конечно, они отличаются от обычных. Характер не столько определяется воспитанием, сколько медицинскими особенностями. В группу детей с ОВЗ входят дети-инвалиды, например, у которых недостаточно развита зрительная или двигательная функция. И да, подход находить сложно. В этом помогает большая наработанная практическая и теоретическая база.

Почему эта работа сложная?



Мы очень тесно взаимодействуем с родителями детей. В течение цикла занятия даем домашние задания. С родителями взаимодействовать несложно, но бывает так, что они не готовы следовать нашим рекомендациям и заниматься с детьми. Бывает, что родители, приводя ребенка к нам, ожидают, что он изменится по взмаху волшебной палочки. Конечно, такого не бывает, особенно если дома нет должного подкрепления или если оно недостаточно. Чаще родители нас поддерживают словами благодарности — они видят результат, хотя бы зачатки. Особенно если это сложный ребенок. Динамика развития же не резкая — результат виден постепенно. На работе бывают и слезы, и слезы радости. Эмоционально работа очень затратная.