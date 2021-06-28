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Методист из Сибири, занимающаяся с детьми-аутистами, рассказала о жизни на зарплату в 20 тысяч рублей

Из чего складывается ее заработок, что входит в рабочие обязанности и как она выживает на такие невеликие деньги

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Часто родители детей с ограниченными возможностями развития «уходят в тень», оставаясь незаметными для общества

Часто родители детей с ограниченными возможностями развития «уходят в тень», оставаясь незаметными для общества

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Недавно мы проводили опрос среди читателей о том, насколько их зарплата соответствует рабочим обязанностям. Нам написала методист, работающая с детьми с ограниченными возможностями развития. У нее трое своих детей, ипотека, кредиты, множество работы и зарплата в 20 тысяч рублей, которая при повышенном объеме задач подрастает до 23 тысяч. Как проходит жизнь методиста, почему она радуется за чужих детей и сколько труда вкладывается в детей с ОВЗ — публикуем откровенный монолог нашей читательницы.

В 2007 году я поступила в педагогический университет и отучилась на психолога. Меня привлекала эта профессия — еще будучи школьницей я изучала литературу по этой теме. Мне хотелось работать с детьми, изучать их особенности. Поэтому после окончания учебы я начала работать с детьми с ограниченными возможностями развития. Мы развиваем их особенности, собираем воедино с медицинскими показаниями и добавляем туда психологию. Так мы находим подход и определяем индивидуальные методики. Детки очень разные, конечно, они отличаются от обычных. Характер не столько определяется воспитанием, сколько медицинскими особенностями. В группу детей с ОВЗ входят дети-инвалиды, например, у которых недостаточно развита зрительная или двигательная функция. И да, подход находить сложно. В этом помогает большая наработанная практическая и теоретическая база.

Почему эта работа сложная?

Мы очень тесно взаимодействуем с родителями детей. В течение цикла занятия даем домашние задания. С родителями взаимодействовать несложно, но бывает так, что они не готовы следовать нашим рекомендациям и заниматься с детьми. Бывает, что родители, приводя ребенка к нам, ожидают, что он изменится по взмаху волшебной палочки. Конечно, такого не бывает, особенно если дома нет должного подкрепления или если оно недостаточно. Чаще родители нас поддерживают словами благодарности — они видят результат, хотя бы зачатки. Особенно если это сложный ребенок. Динамика развития же не резкая — результат виден постепенно. На работе бывают и слезы, и слезы радости. Эмоционально работа очень затратная.

Знаете, есть синдром эмоционального выгорания, когда человек уже слабо воспринимает трудности, не может от них отстраниться. У меня выгорания пока нет, работа мне нравится. Хотя, наверное, в этом есть и минус — очень близко к сердцу воспринимаешь чувства детей. Есть такой диагноз — ТМНР (тяжелые и множественные нарушения развития). Это очень-очень сложные детки. Там, помимо интеллектуального недоразвития, могут добавляться проблемы с физическим развитием, например, такие дети не могут ходить. И когда ты видишь таких детей, то невольно перенимаешь на себя судьбу их родителей — и от этого становится тяжело.

От усталости на работе помогает ручной труд — вышивка, алмазная мозаика, картины по номерам. Чтобы отдохнуть от трудного дня, я иногда гуляю, а иногда просто смотрю телевизор, разговариваю со своими детьми. Это отвлекает. На работе у тебя такие трудные детки, и, чтобы увидеть положительную динамику, ты очень много стараешься. А потом приходишь домой и невольно радуешься тому, что твои дети этой динамики достигают гораздо быстрее, потому что они не входят в категорию детей с ОВЗ.

На что живет методист?

Зарплата складывается из оклада, районного коэффициента, надбавок. Они зависят от того, насколько ты «звездочка», от того, насколько ты этим горишь. За проведение семинара, например, будет бонус, но небольшой — 300 рублей. Это очень мало. А готовиться к семинару нужно щепетильно. Потому что сидят вот перед тобой педагоги, умудренные жизненным опытом люди, потому что они уже в возрасте, а ты стоишь перед ними молодая. И ты должна рассказать так, чтобы они сказали: «Ах, а приезжайте к нам, а расскажите всем в нашей организации о том, о чём вы сейчас говорите». И вот это стоит 300 рублей. Если ты «звездочка», то ты можешь получить 22–23 тысячи рублей. А так в основном наша работа оплачивается в размере 20 тысяч рублей. Несколько раз в год мы проходим повышение квалификации, участвуем в семинарах, постоянно учимся и учим педагогов применять различные методы к детям с ограниченными возможностями.

Льгот у нас никаких нет, наша организация не входит в круг образовательных, хотя мы постоянно контактируем с детьми, берем их из школ и детских садов на занятия. По поводу адекватной заработной платы, считаю, что это должно быть не менее 50 тысяч плюс льготы. Хотелось бы, чтобы государство больше помогало. Или чтобы организация способствовала более широкому финансированию обучения своих специалистов. То есть, если мне нравится какое-то направление, я могу на него обучиться за счет своих средств — а это порой даже не 10 тысяч. Хотелось бы в этом плане поддержки.

Наша семья — я, муж, трое детей. Есть и кредиты, и ипотеки — куда без них. Зарплаты, конечно же, не хватает. С крупными покупками есть сложности. Например, на машину определенно нужен кредит. Квартира на будущее ребенку — это ипотека. Если что-то такое экстренное случается, например срочно нужно поменять холодильник (а это около 50 тысяч рублей), — определенно кредит. Путешествий, к сожалению, нет.

Жаль, что так складывается, но я сама эту профессию выбрала. Она мне нравится, я в ней развиваюсь и расту — я уже педагог с категорией. Думаю, что такие профессии все-таки ценятся государством. Оно уделяет внимание деткам с особенностями развития. Проблема принятия обществом детей с ОВЗ действительно имеется. На НГС недавно была колонка мамы с двумя детьми-аутистами. Автор говорила, что когда она появляется на людях с сыновьями, то общество не может понять, что же с ними, — физически же они здоровы, у них есть руки-ноги. Мол, тогда почему же они ведут себя так «невоспитанно»? Люди не могут принять в России, что дети могут быть с особенностями психологического и психиатрического развития. Нужно обществу показывать такие категории детей, нужно, чтобы родители своих детей учили принимать детей с ОВЗ.

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дети с ограниченными возможностями здоровьясоциальный педагог
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