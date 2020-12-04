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5 самых уставших регионов страны: кому губернаторы разрешили отдыхать 31 декабря?

А где уже точно сказали: «Будем работать»

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Если все-таки пойдете на работу 31-го числа, помните, что из офиса можно будет уйти на час раньше

Если все-таки пойдете на работу 31-го числа, помните, что из офиса можно будет уйти на час раньше

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Чем ближе конец месяца, тем горячее споры — будем ли мы работать 31 декабря? Точку в этом вопросе раньше всех поставило правительство, утверждая производственный календарь на 2020 год: там черным по белому сказано, что в этом году 31 декабря — официально сокращенный рабочий день. Правда, уже в начале этой недели в Кремле пояснили, что губернаторы вправе сами решать, делать ли его выходным. Смельчаки нашлись в тот же день.

Первой о выходном объявила Белгородская область, но не для всех, а лишь для сотрудников органов исполнительной власти, государственных органов области, областных государственных учреждений и предприятий. Вместо этого работники выйдут на смену 26 декабря, говорится в постановлении врио губернатора Вячеслава Гладкова.

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Аналогичные решения приняли власти Курской, Владимирской областей, Крыма и Ставрополья. Дополнительный рабочий день введен 26 декабря. До сих пор в раздумьях Магаданская область — глава этого региона оставил решение вопроса на совести местных жителей.

— Я считаю, надо посоветоваться с людьми. Это решение на уровне региона. Если большинство колымчан поддержит, готов подписать соответствующий документ, — цитирует Сергея Носова местное издание «Колыма Плюс». Правда, чиновник не уточнил, в какие сроки будет принято решение.

А вот жителям Омской области повезло меньше: глава региона Александр Бурков заявил, что выходной 31 декабря им ждать не стоит.

Напомним, что сделать последний день года нерабочим могут местные власти (но только для сотрудников госструктур и муниципальных предприятий) и непосредственно работодатели. Если же вы попадаете в разряд тех, кому 31-го числа придется выйти на смену, не расстраивайтесь: в следующем году это уже точно будет выходной.

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выходной 31 декабряНовый год 2021
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