5 самых уставших регионов страны: кому губернаторы разрешили отдыхать 31 декабря?

Чем ближе конец месяца, тем горячее споры — будем ли мы работать 31 декабря? Точку в этом вопросе раньше всех поставило правительство, утверждая производственный календарь на 2020 год: там черным по белому сказано, что в этом году 31 декабря — официально сокращенный рабочий день. Правда, уже в начале этой недели в Кремле пояснили, что губернаторы вправе сами решать, делать ли его выходным. Смельчаки нашлись в тот же день.



Первой о выходном объявила Белгородская область, но не для всех, а лишь для сотрудников органов исполнительной власти, государственных органов области, областных государственных учреждений и предприятий. Вместо этого работники выйдут на смену 26 декабря, говорится в постановлении врио губернатора Вячеслава Гладкова.

