5 самых уставших регионов страны: кому губернаторы разрешили отдыхать 31 декабря?

Чем ближе конец месяца, тем горячее споры — будем ли мы работать 31 декабря? Точку в этом вопросе раньше всех поставило правительство, утверждая производственный календарь на 2020 год: там черным по белому сказано, что в этом году 31 декабря — официально сокращенный рабочий день. Правда, уже в начале этой недели в Кремле пояснили, что губернаторы вправе сами решать, делать ли его выходным. Смельчаки нашлись в тот же день.
Первой о выходном объявила Белгородская область, но не для всех, а лишь для сотрудников органов исполнительной власти, государственных органов области, областных государственных учреждений и предприятий. Вместо этого работники выйдут на смену 26 декабря, говорится в постановлении врио губернатора Вячеслава Гладкова.
Аналогичные решения приняли власти Курской, Владимирской областей, Крыма и Ставрополья. Дополнительный рабочий день введен 26 декабря. До сих пор в раздумьях Магаданская область — глава этого региона оставил решение вопроса на совести местных жителей.
— Я считаю, надо посоветоваться с людьми. Это решение на уровне региона. Если большинство колымчан поддержит, готов подписать соответствующий документ, — цитирует Сергея Носова местное издание «Колыма Плюс». Правда, чиновник не уточнил, в какие сроки будет принято решение.
А вот жителям Омской области повезло меньше: глава региона Александр Бурков заявил, что выходной 31 декабря им ждать не стоит.
Напомним, что сделать последний день года нерабочим могут местные власти (но только для сотрудников госструктур и муниципальных предприятий) и непосредственно работодатели. Если же вы попадаете в разряд тех, кому 31-го числа придется выйти на смену, не расстраивайтесь: в следующем году это уже точно будет выходной.