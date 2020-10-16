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В правительстве решили, что 31 декабря будет выходным днём

Но не в этом году

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В этом году 31 декабря будет рабочим

В этом году 31 декабря будет рабочим

В 2021 году 31 декабря будет выходным днём. Постановление о переносе выходных дней подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

В новом году 2 и 3 января выпадают на субботу и воскресенье. Так как это нерабочие праздничные дни, их решено перенести на пятницу, 5 ноября, и пятницу, 31 декабря, соответственно.

Кроме того, нерабочую субботу, 20 февраля, перенесут на понедельник, 22 февраля, чтобы у граждан было три выходных дня подряд: с 21 по 23 февраля, то есть с воскресенья по вторник.

Всего в 2021 году у россиян будет семь праздничных периодов: с 1 по 10 января (10 дней — с пятницы по воскресенье), с 21 по 23 февраля (3 дня — с воскресенья по вторник), с 6 по 8 марта (3 дня — с субботы по понедельник), с 1 по 3 мая (3 дня — с субботы по понедельник), с 8 по 10 мая (3 дня — с субботы по понедельник), с 12 по 14 июня (3 дня — с субботы по понедельник), с 4 по 7 ноября (4 дня — с четверга по воскресенье).

Так будут выглядеть выходные в следующем году. Сохраните этот календарь

Так будут выглядеть выходные в следующем году. Сохраните этот календарь

Новые даты праздников в 2021 году в начале сентября предложил Минтруд. Новогодние каникулы в министерстве предлагали установить с 1 по 10 января, а майские праздники — с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая.

Что касается этого года, 31 декабря будет рабочим. В Минтруде объяснили, что его перенос на один из предшествующих календарных дней не будет соответствовать нормам.

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