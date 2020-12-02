«Создали календарную вакханалию»: 31 декабря — рабочий или выходной?

1
Разве 31 декабря не выходной?
Никогда им не был. Просто в 2016 и
На деле 31 декабря не входит в число официальных российских праздников.
В 2019 году 31 декабря вернулся в график рабочих дней, что удивило и возмутило многих. Депутаты ЛДПР даже внесли в Госдуму законопроект, чтобы последний день года сделали официальным выходным. Это предложение отклоняют второй год подряд.
2
Что мешает сделать 31 декабря официальным выходным?
Это невыгодно. Грубо говоря, ваш отдых
— Правительство всегда аргументирует свою позицию наличием права переноса для оптимизации. Но, как мы видим, ни в прошлом году, ни в этом они этим правом не воспользовались, — говорит Ярослав Нилов. — Абсолютное большинство граждан считает, что правильно сделать
К сторонникам выходного дня 31 декабря присоединилась и уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова, которая предложила сделать этот день выходным на постоянной основе. Доводы омбудсмена логичны и понятны каждому: де-факто
— И если люди находятся в организации, то начинают уже праздновать. Большинство хозяек уже стараются подготовить праздничный стол. А те предприятия, которые работают с непрерывным циклом, будут работать по своему графику. Медицинские учреждения, правоохранительные органы, непрерывные производства — для них всегда были исключения. Всем было бы удобно
3
Губернаторы могут сделать 31 декабря выходным?
Нет. Официально освободить вас от работы в предновогодний день может только правительство. И президент — у него есть право издать указ и объявить
— В прошлом году главы регионов пытались сделать выходной, но они не имеют права — это федеральные полномочия, — объясняет Ярослав Нилов. — И в некоторых регионах, где губернаторы принимали такое решение, потом прокуратура выступала с протестом. А если переносили, например, регионы на субботу, то субботу должны были оплачивать как работу в выходной день по увеличенной ставке. В результате в прошлом году создали календарную вакханалию, когда в нарушение законодательства одни регионы установили у себя выходной день, другие — нет. И в этом году, я уверен, такая же чехарда будет ближе к
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Начальник может освободить от работы 31 декабря?
Последний день года может стать для вас нерабочим, если босс решит предоставить вам дополнительный день отдыха. Но в случаях, когда это не закреплено трудовым законодательством, такое решение вместе с сокращением рабочего времени может уменьшить и зарплату. Вопрос об оплате должен решить начальник, например, издав локальный нормативный акт. Унифицированной формы такого приказа нет, поэтому он может издаваться в произвольной форме.
5
Как еще можно освободить себе 31 декабря?
Если вы решительно не настроены работать 31 декабря, есть несколько легальных (и не совсем) способов. Самый простой — оформить его как день отпуска: ежегодного, если это было предусмотрено графиком или при наличии неиспользованных дней, либо без сохранения зарплаты,
— Есть несколько предпосылок, чтобы начальник пошел вам навстречу. Начиная с того, что вы должны заранее всю неделю работать сверх нормы, чтобы выполнить план на 31 декабря, и заканчивая тем, что вы прямо сейчас подходите к начальнику и говорите, что вам очень нужен выходной 31 декабря, и решить этот вопрос за месяц-полтора, — говорит HR-эксперт Ольга Новгородова. — Можно «заболеть». Можно подстраховаться и записаться на сдачу крови. Условно говоря,
Еще один способ — пройти диспансеризацию