«Создали календарную вакханалию»: 31 декабря — рабочий или выходной?

Это невыгодно. Грубо говоря, ваш отдых 31 декабря дорого обойдется государству. По мнению правительства, любой дополнительный выходной — это нагрузка на экономику. Примерно с такой формулировкой власти заворачивают тот самый законопроект, который мог бы официально разрешить не работать в последний день года. Инициатор и лоббист этого проекта, председатель Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, говорит, что верным выходом из ситуации могла бы стать простая замена одного из существующих выходных дней, закрепленных в Трудовом кодексе, на 31 декабря . Но сделать это руководству страны почему-то сложнее, чем принять новую Конституцию.



— Правительство всегда аргументирует свою позицию наличием права переноса для оптимизации. Но, как мы видим, ни в прошлом году, ни в этом они этим правом не воспользовались, — говорит Ярослав Нилов. — Абсолютное большинство граждан считает, что правильно сделать 31 декабря выходным днем. Дошла дискуссия до президента, глава государства дал в целом позитивный посыл, и мы были убеждены, что на этот раз правительство, воспользовавшись своим правом, перенос обеспечит. Но это будет сделано только в следующем году. Такое решение правительство уже приняло. Мы два года раскачиваемся, чтобы принять абсолютно разумное решение.

