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«Создали календарную вакханалию»: 31 декабря — рабочий или выходной?

«Создали календарную вакханалию»: 31 декабря — рабочий или выходной?

И почему власти не делают его официальным праздником

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Некоторым приходится работать даже в новогоднюю ночь, и ничего

Некоторым приходится работать даже в новогоднюю ночь, и ничего

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31 декабря — это такой рабочий день Шрёдингера. С одной стороны, выходить на работу нужно, с другой, последний день года — официально сокращенный (на один час), да и делами мало кто занимается. За исключением разве что тех, у кого дежурство и вахта. С одной стороны, надо повышать производительность труда, с другой — от условно рабочего дня российской экономике никакого толку. Но именно эта дата каждый год появляется на повестке. Почему 31 декабря нельзя раз и навсегда сделать официальным выходным и что можно сделать, если вы не намерены проводить этот день на работе?

1

Разве 31 декабря не выходной?

Никогда им не был. Просто в 2016 и 2017 годах этот день и так выпадал на выходные, а в 2018-м правительство переносило выходной с субботы (29 декабря) на понедельник (31 декабря). За это время легко было привыкнуть к тому, что в последний день года никто не работает, так же как поверить, что Ельцин говорил: «Я устал. Я ухожу». Это пример так называемого эффекта Манделы, когда у большинства людей совпадают ложные воспоминания.

На деле 31 декабря не входит в число официальных российских праздников.

Думаете, к этому списку когда-нибудь добавится 31 декабря?

Думаете, к этому списку когда-нибудь добавится 31 декабря?

В 2019 году 31 декабря вернулся в график рабочих дней, что удивило и возмутило многих. Депутаты ЛДПР даже внесли в Госдуму законопроект, чтобы последний день года сделали официальным выходным. Это предложение отклоняют второй год подряд.

2

Что мешает сделать 31 декабря официальным выходным?

Это невыгодно. Грубо говоря, ваш отдых 31 декабря дорого обойдется государству. По мнению правительства, любой дополнительный выходной — это нагрузка на экономику. Примерно с такой формулировкой власти заворачивают тот самый законопроект, который мог бы официально разрешить не работать в последний день года. Инициатор и лоббист этого проекта, председатель Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, говорит, что верным выходом из ситуации могла бы стать простая замена одного из существующих выходных дней, закрепленных в Трудовом кодексе, на 31 декабря. Но сделать это руководству страны почему-то сложнее, чем принять новую Конституцию.

— Правительство всегда аргументирует свою позицию наличием права переноса для оптимизации. Но, как мы видим, ни в прошлом году, ни в этом они этим правом не воспользовались, — говорит Ярослав Нилов. — Абсолютное большинство граждан считает, что правильно сделать 31 декабря выходным днем. Дошла дискуссия до президента, глава государства дал в целом позитивный посыл, и мы были убеждены, что на этот раз правительство, воспользовавшись своим правом, перенос обеспечит. Но это будет сделано только в следующем году. Такое решение правительство уже приняло. Мы два года раскачиваемся, чтобы принять абсолютно разумное решение.

Выйти на работу 31 декабря нужно, но работают далеко не все

Выйти на работу 31 декабря нужно, но работают далеко не все

К сторонникам выходного дня 31 декабря присоединилась и уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова, которая предложила сделать этот день выходным на постоянной основе. Доводы омбудсмена логичны и понятны каждому: де-факто 31 декабря для всех уже нерабочий день.

— И если люди находятся в организации, то начинают уже праздновать. Большинство хозяек уже стараются подготовить праздничный стол. А те предприятия, которые работают с непрерывным циклом, будут работать по своему графику. Медицинские учреждения, правоохранительные органы, непрерывные производства — для них всегда были исключения. Всем было бы удобно 31 декабря быть дома и готовиться к празднику, — отметила Татьяна Москалькова.

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3

Губернаторы могут сделать 31 декабря выходным?

Нет. Официально освободить вас от работы в предновогодний день может только правительство. И президент — у него есть право издать указ и объявить 31 декабря нерабочим днем.

— В прошлом году главы регионов пытались сделать выходной, но они не имеют права — это федеральные полномочия, — объясняет Ярослав Нилов. — И в некоторых регионах, где губернаторы принимали такое решение, потом прокуратура выступала с протестом. А если переносили, например, регионы на субботу, то субботу должны были оплачивать как работу в выходной день по увеличенной ставке. В результате в прошлом году создали календарную вакханалию, когда в нарушение законодательства одни регионы установили у себя выходной день, другие — нет. И в этом году, я уверен, такая же чехарда будет ближе к 31 декабря.

4

Начальник может освободить от работы 31 декабря?

Последний день года может стать для вас нерабочим, если босс решит предоставить вам дополнительный день отдыха. Но в случаях, когда это не закреплено трудовым законодательством, такое решение вместе с сокращением рабочего времени может уменьшить и зарплату. Вопрос об оплате должен решить начальник, например, издав локальный нормативный акт. Унифицированной формы такого приказа нет, поэтому он может издаваться в произвольной форме.

Некоторые появляются на работе 31 декабря просто ради галочки

Некоторые появляются на работе 31 декабря просто ради галочки

5

Как еще можно освободить себе 31 декабря?

Если вы решительно не настроены работать 31 декабря, есть несколько легальных (и не совсем) способов. Самый простой — оформить его как день отпуска: ежегодного, если это было предусмотрено графиком или при наличии неиспользованных дней, либо без сохранения зарплаты, т. е. за свой счет. Если в течение года у вас накопилось достаточное количество отработанного сверхурочного времени (либо за работу в выходной день или нерабочий праздничный день), можно со спокойной совестью взять отгул на последний день года.

— Есть несколько предпосылок, чтобы начальник пошел вам навстречу. Начиная с того, что вы должны заранее всю неделю работать сверх нормы, чтобы выполнить план на 31 декабря, и заканчивая тем, что вы прямо сейчас подходите к начальнику и говорите, что вам очень нужен выходной 31 декабря, и решить этот вопрос за месяц-полтора, — говорит HR-эксперт Ольга Новгородова. — Можно «заболеть». Можно подстраховаться и записаться на сдачу крови. Условно говоря, 30 декабря ты сдал донорскую кровь, а 31-го имеешь право отлежаться. Тебя не имеют права не отпустить.

Если не хотите работать 31 декабря — идите на диспансеризацию. Или сдавайте кровь накануне

Если не хотите работать 31 декабря — идите на диспансеризацию. Или сдавайте кровь накануне

Еще один способ — пройти диспансеризацию 31 декабря. Но здесь важны два момента. Во-первых, необходимо согласовать это решение с начальством — без решения руководителя ни одна норма Трудового кодекса не заставит работодателя предоставить вам отпуск без сохранения зарплаты или отработать в другой день. Во-вторых, удостоверьтесь, что медицинские учреждения готовы работать и проводить диспансеризацию — у врачей в этом году и без вас хватает забот.

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