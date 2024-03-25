В Новосибирске сняли режим ЧС, введенный из-за серии коммунальных аварий

В Новосибирске отменили режим ЧС, который ввели из-за коммунальных аварий, произошедших в январе на левом берегу города. Постановление губернатора опубликовали на сайте правительства региона.
— Отменить региональный уровень реагирования на чрезвычайную ситуацию на территориях Ленинского и Кировского районов города Новосибирска, установленный постановлением Губернатора Новосибирской области, — сказано в документе.
Режим чрезвычайной ситуации решили ввести в городе январе после нескольких коммунальных аварий. Первая произошла 11 января — тогда отключили 237 объектов в Ленинском районе. Еще одна случилась 17 января.
В конце марта стало известно, что часть улицы Пархоменко на левом берегу Новосибирска, где произошла одна из коммунальных аварий, хотят закрыть на 4 месяца. Ограничение могут ввести для работ на магистральной тепловой сети.