НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+2°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+2°

пасмурно, без осадков

ощущается как -2

3 м/c,

ю-з.

 749мм 75%
Подробнее
3 Пробки
USD 92,61
EUR 100,22
Реклама

СРОЧНО

Очевидцы засняли НЛО над Хабаровском

Выдвижение на Народную премию
Скуловая имплантация зубов
Теракт в Crocus City Hall
Кандидаты в шорт-лист премии
Продали проезд к высотке
Доступное протезирование зубов
Похищение в рехаб
Очереди в миграционке
Новое руководство «Сибири»
НГС в Telegram
Происшествия В Новосибирске сняли режим ЧС, введенный из-за серии коммунальных аварий

В Новосибирске сняли режим ЧС, введенный из-за серии коммунальных аварий

Его ввели несколько месяцев назад

27
Написать комментарий
Постановление губернатора опубликовали на сайте правительства региона

В Новосибирске отменили режим ЧС, который ввели из-за коммунальных аварий, произошедших в январе на левом берегу города. Постановление губернатора опубликовали на сайте правительства региона.

— Отменить региональный уровень реагирования на чрезвычайную ситуацию на территориях Ленинского и Кировского районов города Новосибирска, установленный постановлением Губернатора Новосибирской области, — сказано в документе.

Режим чрезвычайной ситуации решили ввести в городе январе

Режим чрезвычайной ситуации решили ввести в городе январе после нескольких коммунальных аварий. Первая произошла 11 января — тогда отключили 237 объектов в Ленинском районе. Еще одна случилась 17 января.

В конце марта стало известно, что часть улицы Пархоменко на левом берегу Новосибирска, где произошла одна из коммунальных аварий, хотят закрыть на 4 месяца. Ограничение могут ввести для работ на магистральной тепловой сети.

ПО ТЕМЕ
Коммунальная авария Губернатор Новосибирская область Новосибирск Режим ЧС
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Люди бежали так быстро, что охватывал животный страх»: студент стал очевидцем теракта в Crocus City Hall
Мнение
Четыре знака Зодиака — под мощным влиянием: новосибирский астролог дала советы на время коридора затмений
Анастасия Першина
Мнение
«Почему я жива, а они нет?» Эмоциональная колонка главного редактора MSK1.RU о трагедии в Crocus City Hall
Оксана Маклакова
Главный редактор MSK1.RU
Рекомендуем
Знакомства

АлексИЙ, 42

Валентина, 49

Аксель, 48

Марина, 47

Елена, 34

Яна, 44

Начать знакомиться
Объявления

Круглосуточно закупаем лом черных и цветных металлов

19 000 ₽

Ремонт Стиральных Машин в Новосибирске

0 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Добавить объявление