freedom
СЕЙЧАС -18°С
Пробки 5/10
usd 87.92
eur 95.83
СрочноЛокоть последний день работает в должности мэра
Все новости
Все новости

Когда отменят режим ЧС в Новосибирске? Ответ регионального правительства

В городе продолжают регулировать отопление в домах

963

У коммунальщиков еще 306 заявок на регулировку отопления в домах

Поделиться

В Новосибирске могут отменить режим ЧС, введенный из-за коммунальных аварий, по решению комиссии. Об этом корреспонденту НГС сообщили в правительстве Новосибирской области.

Режим ЧС действует с 19 января и касается двух районов города — Кировского и Ленинского.

— Оперативный штаб будет работать до окончания всех необходимых работ. Решение об отмене режима ЧС может быть принято на основании информации предоставленной штабом, — объяснили корреспонденту НГС в правительстве Новосибирской области.

По данным министерства ЖКХ и энергетики НСО на 20:00 23 января было закрыто еще 270 заявок новосибирцев на регулировку отопления, 306 заявок оставалось в работе.

Мы изучили законы и разобрались, как будут жить новосибирцы из-за введения режима ЧС.

В начале недели губернатор Новосибирской области Андрей Травников обвинил часть управляющих компаний Новосибирска во вранье.

По теме

Режим ЧСЧСКоммунальная аварияПравительство Новосибирской области
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter