Когда отменят режим ЧС в Новосибирске? Ответ регионального правительства

В Новосибирске могут отменить режим ЧС, введенный из-за коммунальных аварий, по решению комиссии. Об этом корреспонденту НГС сообщили в правительстве Новосибирской области.
Режим ЧС действует с 19 января и касается двух районов города — Кировского и Ленинского.
— Оперативный штаб будет работать до окончания всех необходимых работ. Решение об отмене режима ЧС может быть принято на основании информации предоставленной штабом, — объяснили корреспонденту НГС в правительстве Новосибирской области.
По данным министерства ЖКХ и энергетики НСО на 20:00 23 января было закрыто еще 270 заявок новосибирцев на регулировку отопления, 306 заявок оставалось в работе.
Мы изучили законы и разобрались, как будут жить новосибирцы из-за введения режима ЧС.
В начале недели губернатор Новосибирской области Андрей Травников обвинил часть управляющих компаний Новосибирска во вранье.