«Некоторые откровенно врали»: Травников разозлился на УК из-за аварий на теплотрассах — в чем он их обвинил

— Необходимо расследовать действия управляющих компаний и администраций районов города. К ним тоже вопросов много. Почему некоторые управляющие компании откровенно врали, заявляя, что все у них хорошо, и за ночь они все дома запустят. И сил у них достаточно, и дополнительных бригад им не надо. По факту, мы понимали, что это не так. Почему городские администрации сами не могли разобраться в этом вранье и принять соответствующие управляющие решения. Кроме оперативных вопросов просьба разобрать системные вопросы, — отметил Андрей Травников. — Прошу дать рекомендации в части дополнения полномочий глав администраций. Глава должен быть на территории хозяином и УК должны ему подчиняться, особенно в кризисной ситуации.