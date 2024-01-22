«Некоторые откровенно врали»: Травников разозлился на УК из-за аварий на теплотрассах — в чем он их обвинил

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников обвинил часть управляющих компаний Новосибирска во вранье. Гневную речь он произнес во время оперативного совещания сегодня, 22 января. Он отметил, что некоторые УК передавали не актуальные данные по ситуации во время аварий на теплотрассах.
Андрей Травников сообщил, что Сергей Семка будет руководить оперативным штабом не только до момента ликвидации всех последствий аварии, а до полного завершения расследования.
— Необходимо расследовать действия управляющих компаний и администраций районов города. К ним тоже вопросов много. Почему некоторые управляющие компании откровенно врали, заявляя, что все у них хорошо, и за ночь они все дома запустят. И сил у них достаточно, и дополнительных бригад им не надо. По факту, мы понимали, что это не так. Почему городские администрации сами не могли разобраться в этом вранье и принять соответствующие управляющие решения. Кроме оперативных вопросов просьба разобрать системные вопросы, — отметил Андрей Травников. — Прошу дать рекомендации в части дополнения полномочий глав администраций. Глава должен быть на территории хозяином и УК должны ему подчиняться, особенно в кризисной ситуации.
Сейчас в Новосибирске регулировка отопления до сих пор проводится в 215 многоквартирных домах. В Новосибирской области больше 2000 километров теплосетей изношены на 60%. Об этом сообщили НГС в министерстве ЖКХ и энергетики региона, власти указали статистику за 2022 год.
Хронику коммунальных январских аварий в Новосибирске мы собрали в отдельном сюжете.