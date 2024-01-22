В 215 домах Новосибирска остаются проблемы с подачей тепла — когда завершат регулировку

В Новосибирске регулировка отопления до сих пор проводится в 215 многоквартирных домах. Работники ЖКХ продолжают устранять последствия аварий на теплосетях. Данными поделился министр ЖКХ Новосибирской области Денис Архипов сегодня, 22 января, во время оперативного совещания при губернаторе НСО.
По его словам, 22 января было задействовано 57 бригад для работ в МКД. Это более 200 человек, которых привлекли не только из специализированных компаний, но и с промышленных предприятий города.
— Продолжается регулировка отопления. Порядка 215 многоквартирных домов требуется регулировка, — поделился цифрами Деним Архипов. — На 8 утра сегодня не было запущено отопление в 2 домах. Это было связано с тем, что по этим домам потребовались значительные работы внутри.
Сергей Семка, замгубернатора НСО, добавил, что один из домов был признан аварийным и сейчас решается вопрос по трем не расселенным семьям.
Регулировка отопления в домах должна быть завершена уже сегодня.
В Новосибирской области больше 2000 километров теплосетей изношены на 60%. Об этом сообщили НГС в министерстве ЖКХ и энергетики региона, власти указали статистику за 2022 год.