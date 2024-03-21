Часть улицы на левом берегу Новосибирска, где зимой произошло коммунальное ЧП, закроют на 4 месяца

Зимой на участке прорвало трубу, без тепла остались сотни домов Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Часть улицы Пархоменко на левом берегу Новосибирска, где зимой произошла крупная коммунальная авария, закроют на 4 месяца. Проект постановления опубликовали на сайте мэрии.



Согласно документу, для работ на магистральной тепловой сети компании НТСК в Ленинском районе с 15 мая по 15 сентября участок от дома на улице Пархоменко, 72 до перекрестка с улицей Троллейной закроют для автомобилистов.

Источник: «Яндекс.Карты»

Объезд должны обеспечить по существующим дорогая, а НТС на это время необходимо установить дорожные знаки. Пока опубликован только проект постановления, в документ могут внести изменения.



11 января в Новосибирске произошла коммунальная авария. Вечером 17 января на улице Плахотного проложенная 61 год назад труба не выдержала морозов и прорвалась. Фонтан кипятка, по свидетельствам очевидцев, поднимался до 7-го этажа, а ближайшие дороги моментально залило водой.



Из-за повторяющихся аварий без тепла остались сотни жителей, 19 января в городе ввели режим ЧС, в Ленинском и Кировском районах и создали региональный штаб. С 19 по 21 января перезапустили системы теплоснабжения в 105 домах. Все, что известно о коммунальной аварии НГС собрал в одном сюжете.