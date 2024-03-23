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Происшествия Теракт в Crocus City Hall Под завалами в Crocus City Hall найдены еще 20 погибших

Под завалами в Crocus City Hall найдены еще 20 погибших

Спасатели будут продолжать поиски

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Губернатор Московской области опубликовал кадры с места работы спасателей

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что работающие на месте трагедии в Crocus City Hall спасатели обнаружили под завалами еще 20 тел погибших. Спасатели продолжают разбирать завалы и ищут людей, работы продолжатся еще минимум несколько суток.

— Больше всего пострадал концертный зал — он полностью выгорел. Основные силы по разбору именно здесь. Альпинисты проводят разведку — то, что осталось от потолка, находится под угрозой обрушения, — сообщил Андрей Воробьев в своем Telegram-канале. — Со своей стороны стараемся помогать спасателям всем необходимым.

Ранее официально сообщалось о 93 погибших и 120 пострадавших.

Вечером 22 марта люди с автоматами ворвались в подмосковный концертный зал Crocus City Hall. Они открыли стрельбу по мирным людям, устроили несколько взрывов, после чего начался пожар. Следственный комитет квалифицировал произошедшее как теракт и возбудил уголовное дело. 23 марта к полудню по московскому времени стало известно о задержании 11 человек, среди них четверо непосредственно участвовали в теракте — об этом сообщили в Кремле. Там же уточнили, что силовики продолжают искать пособников по делу о теракте.

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