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Подозреваемые в теракте задержаны

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Происшествия Теракт в Crocus City Hall Путину сообщили о задержании 11 человек

Путину сообщили о задержании 11 человек

Четверо — террористы

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Нападение на «Крокус» произошло вечером 22 марта

Глава ФСБ Александр Бортников доложил Путину о задержании 11 человек, в том числе всех четырех террористов, непосредственно участвовавших в теракте в «Крокусе». Об этом сообщили в Кремле. Там же уточнили, что силовики продолжают искать пособников по делу о теракте.

Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил о задержании машины с предполагаемыми участниками теракта. Один из них задержан, остальные скрылись в лесу Брянской области, после чего задержали второго предполагаемого участника.

— По предварительной информации, «Рено», на котором передвигались подозреваемые, был обнаружен ночью в районе дер. Хацунь Карачевского района Брянской области. Машина не остановилась по требованию сотрудников правоохраны и попыталась скрыться, — заявил Александр Хинштейн в своем телеграм-канале.

В автомобиле найдены пистолет «ПМ», магазин к автомату «АКМ» и паспорта граждан Таджикистана.

Теракт в «Крокус Сити Холл» произошел вечером 22 марта: за несколько минут до выступления группы «Пикник» вооруженные террористы ворвались в концертный зал и открыли огонь по людям, после чего произошел взрыв и начался пожар. Погибшими, по последним официальным данным, числятся более 60 человек. Свыше 120 ранены. Подробности происходящего мы собираем в онлайн-хронике.

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