Путину сообщили о задержании 11 человек

Нападение на «Крокус» произошло вечером 22 марта Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Глава ФСБ Александр Бортников доложил Путину о задержании 11 человек, в том числе всех четырех террористов, непосредственно участвовавших в теракте в «Крокусе». Об этом сообщили в Кремле. Там же уточнили, что силовики продолжают искать пособников по делу о теракте.

Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил о задержании машины с предполагаемыми участниками теракта. Один из них задержан, остальные скрылись в лесу Брянской области, после чего задержали второго предполагаемого участника.

— По предварительной информации, «Рено», на котором передвигались подозреваемые, был обнаружен ночью в районе дер. Хацунь Карачевского района Брянской области. Машина не остановилась по требованию сотрудников правоохраны и попыталась скрыться, — заявил Александр Хинштейн в своем телеграм-канале.



В автомобиле найдены пистолет «ПМ», магазин к автомату «АКМ» и паспорта граждан Таджикистана.