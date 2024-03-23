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Происшествия Теракт в Crocus City Hall Количество погибших при теракте в Crocus City Hall увеличилось до 93 человек

Количество погибших при теракте в Crocus City Hall увеличилось до 93 человек

Такие данные озвучил СК России

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Люди несут цветы в память о погибших

Количество погибших при теракте в «Крокус Сити Хол» увеличилось до 93 человек. Число погибших еще возрастет. Об этом сообщает СК России.

По предварительным данным, причинами гибели людей стали огнестрельные ранения и отравление продуктами горения.

— Предварительные итоги осмотра помещений концертного зала свидетельствуют о том, что террористы при нападении использовали автоматическое оружие, которое наряду с оставленными ими боеприпасами обнаружено и изъято следователями СКР. По данным вещественным доказательствам в настоящее время проводятся баллистическая, генетическая и дактилоскопическая экспертизы, сообщают в ведомстве.

Также установлено, что террористы применяли легковоспламеняющуюся жидкость для поджога помещений концертного зала, где находились зрители, в том числе раненые.

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