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Происшествия Теракт в Crocus City Hall «Стреляли в людей в упор»: все, что сейчас известно о теракте в Crocus City Hall — в одном видео

«Стреляли в людей в упор»: все, что сейчас известно о теракте в Crocus City Hall — в одном видео

Известно уже о более 80 погибших

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Видео и фото страшной трагедии

В Подмосковье в пятницу, 22 марта, произошел теракт в Crocus City Hall. На данный момент известно, что погибло более 80 человек, среди них трое детей. В больницах остаются больше 100 пострадавших.

Террористы ворвались в концертный зал перед выступлением группы «Пикник». Началась стрельба и пожар.

— Автоматами стреляли в людей в упор. Потом стенка загорелась. Ну в это время бежали к этому вместе с людьми к выходу, где сцена была. Там запасной выход или что там. Все люди туда бежали. Ну выбежали. Жену ранили, — объяснил очевидец Андрей Липко.

Страна скорбит и ждет обращения президента. Все, что известно о трагедии к этому часу, мы собрали в одном видео.

Мы ведем онлайн-трансляцию.

ПО ТЕМЕ
Crocus City Hall Теракт Теракт в Подмосковье Пикник Погибшие Стрельба
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