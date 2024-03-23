«Стреляли в людей в упор»: все, что сейчас известно о теракте в Crocus City Hall — в одном видео

В Подмосковье в пятницу, 22 марта, произошел теракт в Crocus City Hall. На данный момент известно, что погибло более 80 человек, среди них трое детей. В больницах остаются больше 100 пострадавших.

— Автоматами стреляли в людей в упор. Потом стенка загорелась. Ну в это время бежали к этому вместе с людьми к выходу, где сцена была. Там запасной выход или что там. Все люди туда бежали. Ну выбежали. Жену ранили, — объяснил очевидец Андрей Липко.

