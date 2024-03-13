«Сбивать из стрелкового оружия неэффективно». Военные эксперты — о массовой атаке БПЛА на Россию

— У них дальность полета большая, поэтому они туда могут долетать. Идут они в обход средств противовоздушной обороны, — рассказал MSK1.RU Сивков.

Эксперт отметил, что российские вооруженные силы пережили многочисленные реформы в 1990–2000-х годах, и многое, что имелось в СССР, было утрачено.

— Сегодня мы всё это восстанавливаем, восстанавливаем интенсивно, но пока еще [БПЛА] долетают, их сбивают, — объяснил военный аналитик.

Действующий военный, командир одного из подразделений БПЛА-разведки с позывным Волк также считает, что беспилотники могут запускать с территории Украины: модернизированные БПЛА летят до тысячи километров в один конец.