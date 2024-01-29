«Пока не работаем»: в новосибирском банном комплексе выгорел корпус — что говорят в заведении

— Пока мы не работаем, но у нас все хорошо. Пострадал только один корпус. Пока не работаем, потом возобновим работу. Но когда это произойдет, сказать точно не могу, — сообщила корреспонденту НГС по телефону сотрудница дома банного отдыха «Сибирский Характер», представившаяся Марией.

