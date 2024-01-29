«Пока не работаем»: в новосибирском банном комплексе выгорел корпус — что говорят в заведении

В Новосибирске сотрудники дома банного отдыха «Сибирский Характер» рассказали, что сейчас происходит в их заведении на улице Корчагина после пожара.
Пожар тушили всю прошедшую ночь сотрудники МЧС.
— Пока мы не работаем, но у нас все хорошо. Пострадал только один корпус. Пока не работаем, потом возобновим работу. Но когда это произойдет, сказать точно не могу, — сообщила корреспонденту НГС по телефону сотрудница дома банного отдыха «Сибирский Характер», представившаяся Марией.
Вызов пожарным поступил в 23:48 28 января. На место по повышенному рангу выехали 42 сотрудника МЧС и 11 единиц техники. До приезда пожарных из комплекса эвакуировались 7 человек, никто из людей не пострадал. В здании загорелась парилка на первом этаже. После огонь быстро распространился по конструкциям, перешел на межэтажные перекрытия, утеплитель и кровлю.
Ранее НГС писал о том, что накануне в центре города загорелась квартира. Инцидент произошел на улице Спартака, 16.