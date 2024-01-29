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Пожарные машины собрались у здания бань в Новосибирске

Очевидцы сняли место происшествия на видео

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Речь идет о банях по улице Корчагина, 8/1

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Ночью 29 января в Новосибирске сообщили о задымлении в здании бань на правом берегу города. По информации телеграм-канала «АСТ-54 Black», на месте заметили пожарные машины и скорую помощь.

В сообщении сказано, что речь идет о банях по улице Корчагина, 8/1 в Октябрьском районе. В телеграм-канале опубликовали видео задымления.

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В Сети заявили, что на участке горели перекрытия в парилке

Видео: телеграм-канал «АСТ-54 Black»

Позже в телеграм-канале заявили, что на месте происшествия якобы горели перекрытия в парилке. По информации 2ГИС, в здании по улице Корчагина, 8/1 находятся бани «Сибирский характер».

НГС позвонил на номер организации с просьбой прокомментировать ситуацию. Специалисты не смогли рассказать детали происшествия, но подтвердили данные о задымлении.

Днем 28 января в центре Новосибирска произошел пожар. По словам очевидцев, в доме по улице Спартака могла загореться квартира.

ПожарныеМЧСБаниПожарОктябрьский район
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