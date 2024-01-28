«Приехали молниеносно»: в центре Новосибирска загорелась квартира — на месте пожарные

Днем 28 января в центре Новосибирска произошел пожар. Как сообщила НГС очевидец Дарья, на месте возгорания находятся пожарные машины.
По словам сибирячки, инцидент произошел на улице Спартака, 16 в Центральном районе Новосибирска. В здании могла загореться квартира.
— Муж вызвал пожарных. Звонили не только мы, — сообщила Дарья. — Пожарные приехали молниеносно, не медлили на месте.
Жительница Новосибирска уточнила, что на место возгорания прибыли три пожарные машины. НГС обратился в пресс-службу ГУ МЧС России по Новосибирской области с просьбой прокомментировать ситуацию.
Несколько дней назад в Новосибирской области загорелся рейсовый автобус. Пассажирский транспорт ехал из Новосибирска в Новокузнецк.