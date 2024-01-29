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Загорелась парилка: стали известны подробности ночного пожара в банном комплексе в Новосибирске

Сообщение о возгорании поступило около полуночи

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Пожар произошел ночью в банном комплексе

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Утром 29 января стали известны подробности ночного пожара на улице Корчагина в Новосибирске, где загорелся банный комплекс. Об этом рассказали в ГУ МЧС региона.

Сообщение о возгорании поступило в 23:48.

— Пожарные усиленной группировкой ликвидировали возгорание в банном комплексе. На место по повышенному рангу выехали 42 сотрудника МЧС и 11 единиц техники, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области.

Когда первые подразделения прибыли на место, из-под крыши бревенчатого здания мансардного типа шел дым. Горела парилка на первом этаже. Огонь быстро распространился по конструкциям, перешел на межэтажные перекрытия, утеплитель и кровлю.

До приезда пожарных из банного комплекса эвакуировались 7 человек, никто не пострадал.

Ранее НГС писал о том, что в центре Новосибирска загорелась квартира на 7 этаже. Из окна вырывался черный дым.

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