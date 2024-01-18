Давка в гардеробе, паника и слезы. Ученики новосибирской гимназии №10 — о первых минутах пожара в подвале

«Сильная толкучка»

Как рассказала одна из учениц седьмого класса София, в момент эвакуации урок в гимназии только начался.

— Нас выводить начали. Ничего не понимала, подруг нигде не видела, только дым вокруг и паника. Когда вышли на улицу, поняла, что ни моего младшего брата, ни подруг нигде нет. Запаниковала, расплакалась, но потом классный руководитель повела нас в «Красный факел», там и были все, вместе с моим братом и подругами, — вспоминает София.



Слова девочки подтверждает и другой ученик четвертого класса гимназии: о пожаре он узнал от других учеников.