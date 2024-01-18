Давка в гардеробе, паника и слезы. Ученики новосибирской гимназии №10 — о первых минутах пожара в подвале

Школьники рассказали о том, что видели и слышали во время пожара в новосибирской гимназии №10. Там днем 18 января загорелось подсобное помещение в подвале, которое арендовала частная школа охранников. Дети говорят, что переживали, паниковали, некоторые плакали, но всех вывели из здания быстро, потом разместили в театре «Красный факел» и здании «Сбербанка». Читайте в материале НГС впечатления детей о первых минутах пожара.
«Сильная толкучка»
Как рассказала одна из учениц седьмого класса София, в момент эвакуации урок в гимназии только начался.
— Нас выводить начали. Ничего не понимала, подруг нигде не видела, только дым вокруг и паника. Когда вышли на улицу, поняла, что ни моего младшего брата, ни подруг нигде нет. Запаниковала, расплакалась, но потом классный руководитель повела нас в «Красный факел», там и были все, вместе с моим братом и подругами, — вспоминает София.
Слова девочки подтверждает и другой ученик четвертого класса гимназии: о пожаре он узнал от других учеников.
— Мы заходим на урок в кабинет, по коридору бегут ученики 5–6 классов и кричат: «Пожар! Горим!». Потом начинается тревога. В этот момент у меня вся жизнь в голове пролетела, спустились с классом вниз, там был дым и ужасный запах, — рассказал мальчик.
По словам ученика, детей вывели на улицу, где было холодно, потом завели в небольшую пристройку, через которую они выходили из школы. После учеников эвакуировали в «Красный факел», где уже ждали родители. Школьник поблагодарил свою учительницу Наталью Александровну, которая взяла пледы, чтобы укутать учеников, когда они были на улице.
Как рассказал ученик Сава, когда началось возгорание, он был в классе русского языка. После начала тревоги, сотрудники и дети начали выходить из класса на первый этаж.
— Дым моментально распространился по всему первому этажу. К этому времени я не видел, ни младшего брата, ни лучших друзей. Когда нас эвакуировали то было видно огромное облако дыма. Сейчас я дома всё хорошо, — говорит ученик Сава.
Пожарная тревога началась, когда у детей был третий урок, учитель русского языка быстро собрал все вещи и вместе с детьми выбежал из кабинета, передает одна из учениц гимназии.
— Было очень страшно мы побежали все в гардероб, там было много людей, сильная толкучка. Мы с моей подругой взяли вещи и побежали на улицу. Школа сильно дымилась. Минут 20 — 30 минут мы пробыли на улице с моей подругой, потому что у нее младший брат в первом классе, их, по-моему, не выпускали. Когда их выпустили через другой вход, то подошла мама подруги, она побежала к первоклассникам, — рассказала НГС школьница.
Что произошло
Задымление началось днем 18 января. Учеников и персонал вывели из здания. Выяснилось, что на территории гимназии работала частная школа по подготовке охранников, в этом помещении и началось задымление. Мужчина, который находился внутри во время происшествия, рассказал, что в месте с ним был «соратник». Вывести его не удалось. Именно он погиб.
— Предварительно причина пожара нарушение техники при проведении сварочных работ. Погибший задохнулся, сварочные работы проводил не он. Его нашли сидящим за столом в своем кабинете, — рассказал источник НГС.
Ранее из подвала новосибирской гимназии №10, где располагалась частная школа охранников, в которой произошел пожар, достали обгоревший сварочный аппарат. Охранники проводили сварочные работы в подсобном помещении, где произошел пожар. Об этом говорят следователи, считая, что есть основания возбудить уголовное дело по ст. 216 УК РФ (Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ). Об этом передает корреспондент НГС, которая находится на месте ЧП и слышит, о чем общаются силовики. Информацию о сварке, из-за которой вылетела искра, также подтвердил источник НГС.
Обо всем, что происходит на месте инцидента, НГС рассказывает в онлайн-трансляции.