В подвале была частная школа подготовки охранников: МЧС — о пожаре в новосибирской гимназии №10

Пожар в гимназии №10 начался в подвале, где располагалась частная школа охранников. ЧП произошло сегодня утром, 18 января.
— В 11:38 сработала автоматическая пожарная сигнализация и передала сигнал на 01 о возгорании в помещении гимназии. На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений администрации школы производилась эвакуация учеников. Все ученики эвакуированы и размещены в театре «Красный факел», — рассказал начальник пресс-службы ГУ МЧС по НСО Павел Винаков. — Произошло возгорание в подвальном помещении, где размещалась частная школа по подготовке охранников. В настоящий момент в подвальном помещении. Открытое горение ликвидировано.
Детей вывели из школы, часть старшеклассников оказались в двадцатиградусный мороз на улице без верхней одежды, позже детей разместили в здании театра Красный факел. Читатели НГС прислали в редакцию многочисленные фотографии ЧП.
Ранее НГС писал о том, что по словам одного из учителей, загорелось подсобное помещение, где находились охранники. За ликвидацией возгорания мы следим в режиме онлайн.