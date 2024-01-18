freedom
СЕЙЧАС -29°С
Пробки 4/10
usd 88.35
eur 96.05
СрочноФото, как пожарные тушат возгорание в гимназии
Все новости
Все новости
ЧП в гимназии № 10

В подвале была частная школа подготовки охранников: МЧС — о пожаре в новосибирской гимназии №10

Сегодня утром там загорелся подвал

2 510

Из подвала валит густой дым

Поделиться

Пожар в гимназии №10 начался в подвале, где располагалась частная школа охранников. ЧП произошло сегодня утром, 18 января.

— В 11:38 сработала автоматическая пожарная сигнализация и передала сигнал на 01 о возгорании в помещении гимназии. На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений администрации школы производилась эвакуация учеников. Все ученики эвакуированы и размещены в театре «Красный факел», — рассказал начальник пресс-службы ГУ МЧС по НСО Павел Винаков. — Произошло возгорание в подвальном помещении, где размещалась частная школа по подготовке охранников. В настоящий момент в подвальном помещении. Открытое горение ликвидировано.

Детей вывели из школы, часть старшеклассников оказались в двадцатиградусный мороз на улице без верхней одежды, позже детей разместили в здании театра Красный факел. Читатели НГС прислали в редакцию многочисленные фотографии ЧП.

Ранее НГС писал о том, что по словам одного из учителей, загорелось подсобное помещение, где находились охранники. За ликвидацией возгорания мы следим в режиме онлайн.

По теме

ПожарГимназия 10ГУ МЧС России по Новосибирской области
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter