«Это мой соратник. Я пытался его вытащить»: человек погиб во время пожара в гимназии №10 в Новосибирске

В помещении гимназии №10, где днем 18 января произошел пожар, по предварительным данным, погиб человек. Об этом сообщил источник НГС. Тело погибшего пока не нашли.
Как сообщил очевидец корреспонденту НГС, в помещении, где произошло ЧП, находились двое. Один человек смог эвакуироваться, о судьбе второго ничего не было известно.
— Там человек. Я пытался его вытащить. Это мой соратник, я жду, когда его вытащат, — рассказал корреспонденту НГС пострадавший.
Позже источник подтвердил НГС, что в помещении, по предварительным данным, погиб человек. Его тело еще не нашли. Он был учеником охранной школы.
НГС рассказывает о происшествии в онлайн-трансляции.