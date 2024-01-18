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ЧП в гимназии № 10Эксклюзив

«Это мой соратник. Я пытался его вытащить»: человек погиб во время пожара в гимназии №10 в Новосибирске

Тело пока не нашли, так как в подвале сильное задымление

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Информацию о гибели человека пока не подтвердили официально

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В помещении гимназии №10, где днем 18 января произошел пожар, по предварительным данным, погиб человек. Об этом сообщил источник НГС. Тело погибшего пока не нашли.

Как сообщил очевидец корреспонденту НГС, в помещении, где произошло ЧП, находились двое. Один человек смог эвакуироваться, о судьбе второго ничего не было известно.

— Там человек. Я пытался его вытащить. Это мой соратник, я жду, когда его вытащат, — рассказал корреспонденту НГС пострадавший.

Позже источник подтвердил НГС, что в помещении, по предварительным данным, погиб человек. Его тело еще не нашли. Он был учеником охранной школы.

НГС рассказывает о происшествии в онлайн-трансляции.

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