Из подвала школы, где произошел пожар, вынесли обгоревший сварочный аппарат — фото

Ранее стало известно, что охранники проводили сварочные работы в подсобном помещении, где произошел пожар. Об этом говорят следователи, считая, что есть основания возбудить уголовное дело по ст. 216 УК РФ (Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ). Об этом передает корреспондент НГС, которая находится на месте ЧП и слышит, о чем общаются силовики. Информацию о сварке, из-за которой вылетела искра, также подтвердил источник НГС.