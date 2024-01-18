Тело погибшего нашли в подвале гимназии № 10 Новосибирска

В Новосибирске нашли тело человека, погибшего во время пожара в здании гимназии №10. Об этом сообщил источник редакции НГС. Возбуждено уголовное дело.



Задымление началось днем 18 января. Учеников и персонал вывели из здания. Выяснилось, что на территории гимназии работала частная школа по подготовке охранников, в этом помещении и началось задымление. Мужчина, который находился внутри во время происшествия, рассказал, что в месте с ним был «соратник». Вывести его не удалось. Именно он погиб.