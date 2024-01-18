Тело погибшего нашли в подвале гимназии № 10 Новосибирска

В Новосибирске нашли тело человека, погибшего во время пожара в здании гимназии №10. Об этом сообщил источник редакции НГС. Возбуждено уголовное дело.
Задымление началось днем 18 января. Учеников и персонал вывели из здания. Выяснилось, что на территории гимназии работала частная школа по подготовке охранников, в этом помещении и началось задымление. Мужчина, который находился внутри во время происшествия, рассказал, что в месте с ним был «соратник». Вывести его не удалось. Именно он погиб.
Позже днем источник НГС рассказал, что на месте происшествия было обнаружено тело. Возбуждекно уголовное дело по статье 216 УК РФ (Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ).
Как передает с места корреспондент НГС Анна Скок, рядом со школой работают сотрудники прокуратуры и Следственного комитета.
Обо всем, что происходит на месте инцидента, НГС рассказывает в онлайн-трансляции.