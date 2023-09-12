Губернатор Новосибирской области поручил главе помочь пассажирам севшего в поле самолета

Губернатор Новосибирской области поручил главе Убинского района помочь пассажирам севшего самолета.
— В связи с авиационным инцидентом поручил своему заместителю Сергею Николаевичу Семке и главе Убинского района Олегу Федоровичу Конюку оказать максимальное содействие МЧС для устранения последствий и помощи пассажирам, — говорится в сообщении.
Как сообщили в телеграм-канале Андрея Травникова, инцидент произошел сегодня в 09:44. Самолет «Уральских авиалиний», летевший из Сочи в Омск, совершил экстренную посадку на грунт в сельской местности.
По предварительной информации, жертв нет, пассажиры эвакуированы, горения не зафиксировано.
За происшествием редакция НГС следит в режиме онлайн.