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Тема дняАварийная посадка самолета в поле
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Посадка самолета в поле

Губернатор Новосибирской области поручил главе помочь пассажирам севшего в поле самолета

Самолет экстренно сел в сельской местности

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Инцидент произошел 12 сентября утром

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Губернатор Новосибирской области поручил главе Убинского района помочь пассажирам севшего самолета.

— В связи с авиационным инцидентом поручил своему заместителю Сергею Николаевичу Семке и главе Убинского района Олегу Федоровичу Конюку оказать максимальное содействие МЧС для устранения последствий и помощи пассажирам, — говорится в сообщении.

Как сообщили в телеграм-канале Андрея Травникова, инцидент произошел сегодня в 09:44. Самолет «Уральских авиалиний», летевший из Сочи в Омск, совершил экстренную посадку на грунт в сельской местности.

По предварительной информации, жертв нет, пассажиры эвакуированы, горения не зафиксировано.

За происшествием редакция НГС следит в режиме онлайн.

СамолетГубернатор Новосибирской областиАндрей Травников
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