freedom
СЕЙЧАС +25°С
Пробки 4/10
usd 91.78
eur 100.70
СрочноТело мужчины нашли в котловане
Все новости
Все новости

В Юго-Западном котловане нашли тело мужчины

Накануне в мэрии Новосибирска заявили, что за лето на этом месте никто не утонул

4 158

Юго-Западный котлован называют опасным местом для купания

Поделиться

В Новосибирске в котловане Юго-Западном нашли тело мужчины. Об этом сообщили в сообществе «Спасатели МАСС» в социальной сети «ВКонтакте».

— 11:50–12:53 карьер Юго-Западный. В воде обнаружено тело мужчины. Тело передано сотрудникам полиции, — говорится в сводке спасателей за 1 августа.

Вчера в мэрии города сообщили, что Юго-Западный котлован — одно из самых опасных мест для купания. В прошлом году в котловане утонули шесть человек, в этом, благодаря спасательным постам, утонувших не было.

— Нет ни одного погибшего на воде, где оборудованы пляжи и есть спасательные посты. Шесть у нас постов на пляжах и девять — в местах неорганизованного купания. Причины гибели людей на воде одни и те же каждый год. Что касается ребенка — это бесконтрольность родителей. Был у бабушки, поехал кататься с другом, пошел на Иню, утонул. А Иня — одно из самых опасных мест у нас. Равно как и Юго-Западный котлован. В этом году благодаря работе не допущено погибших.

С начала года в Новосибирской области утонули 53 человека — это в два раза больше, чем в прошлом.

По теме

Утонул человекНашли телоСпасатели МАСС в НовосибирскеЮго-Западный котлованКотлован
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ2
  • ПЕЧАЛЬ5
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter