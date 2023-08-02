В Юго-Западном котловане нашли тело мужчины

В Новосибирске в котловане Юго-Западном нашли тело мужчины. Об этом сообщили в сообществе «Спасатели МАСС» в социальной сети «ВКонтакте».
— 11:50–12:53 карьер Юго-Западный. В воде обнаружено тело мужчины. Тело передано сотрудникам полиции, — говорится в сводке спасателей за
Вчера в мэрии города сообщили, что Юго-Западный котлован — одно из самых опасных мест для купания. В прошлом году в котловане утонули шесть человек, в этом, благодаря спасательным постам, утонувших не было.
— Нет ни одного погибшего на воде, где оборудованы пляжи и есть спасательные посты. Шесть у нас постов на пляжах и девять — в местах неорганизованного купания. Причины гибели людей на воде одни и те же каждый год. Что касается ребенка — это бесконтрольность родителей. Был у бабушки, поехал кататься с другом, пошел на Иню, утонул. А Иня — одно из самых опасных мест у нас. Равно как и Юго-Западный котлован. В этом году благодаря работе не допущено погибших.
С начала года в Новосибирской области утонули 53 человека — это в два раза больше, чем в прошлом.