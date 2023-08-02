В Юго-Западном котловане нашли тело мужчины

— Нет ни одного погибшего на воде, где оборудованы пляжи и есть спасательные посты. Шесть у нас постов на пляжах и девять — в местах неорганизованного купания. Причины гибели людей на воде одни и те же каждый год. Что касается ребенка — это бесконтрольность родителей. Был у бабушки, поехал кататься с другом, пошел на Иню, утонул. А Иня — одно из самых опасных мест у нас. Равно как и Юго-Западный котлован. В этом году благодаря работе не допущено погибших.

