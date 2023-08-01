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Самые опасные места для купания в Новосибирске назвала мэрия

На водоемах регулярно тонут люди

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В этом году на Юго-западном котловане установили спасательный пост

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В Новосибирске самыми опасными местами для купания назвали реку Иня и Юго-Западный котлован.

Об этом рассказал на аппаратном совещании в мэрии Новосибирска Сергей Куценко, начальник департамента по ЧС мэрии Сергей Куценко:

— Нет ни одного погибшего на воде, где оборудованы пляжи и есть спасательные посты. Шесть у нас постов на пляжах и девять в местах неорганизованного купания. Причины гибели людей на воде одни и те же каждый год. Что касается ребенка — это бесконтрольность родителей. Был у бабушки, поехал кататься с другом, пошел на Иню, утонул. А Иня — одно из самых опасных мест у нас. Равно, как и Юго-Западный котлован. В этом году благодаря работе не допущено погибших.

Он уточнил, что в прошлом году во время купания в котловане погибли шесть человек.

Новосибирцев попросили пользоваться пляжным оборудованием и не купаться в неположенных для этого местах.

Вчера стало известно, что в Новосибирской области с начала года утонули 53 человека — это в два раза больше, чем в прошлом.

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