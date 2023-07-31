«Головой дно меряют»: Андрей Травников резко высказался о новосибирцах, которые ныряют на отдыхе

В Новосибирской области с начала года утонуло 53 человека — это в два раза больше, чем в прошлом. Цифрами поделился глава ГУ МЧС по Новосибирской области Виктор Орлов сегодня, 31 июля, на оперативном совещании при губернаторе.
После этого Андрей Травников призвал усилить профилактическую работу.
— Полсотни человек потеряли. Еще могу добавить, на прошлой неделе был в НИИТО, практически каждую неделю по несколько травмированных с перспективой инвалидности. Это на водных объектах ныряльщики, которые головой дно меряют. Задача сохранения людей актуальна. Просьба муниципалитеты усилить работы профилактические, — отметил губернатор.
Увеличить патрульные группы должны в Новосибирске, Искитиме, Новосибирском, Искитимском, Коченевском, Тогучинском, Мошковском, Куйбышевском районах.
В Новолуговском сельсовете Новосибирского района в четверг, 27 июля, в реке Ине утонул 13-летний мальчик.