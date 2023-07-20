«Пистолет был игрушечным!»: компания новосибирцев перепугала соседей ночными развлечениями с перестрелкой

Спорное видео

— На видео заметно, что люди достали оружие, сначала девушка, сидящая в багажнике, направляет на мужчин его и они отбегают за машину, а затем мужчины по очереди берут оружие и стреляют. Есть видео с камер наблюдения без звука, но соседи слышали, — говорит жительница дома Наталья.



Женщина также отметила, что якобы слышала звуки выстрелов. С ее слов, первый раздался в 2 часа ночи, второй — в 03:30.



— Проснулась. В полицию не звонила, так как сначала не поняла, откуда стреляют. Утром там во дворе мусор был, дворник замучился убирать. В УК мне видео предоставили, — рассказала женщина.

