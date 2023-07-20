«Пистолет был игрушечным!»: компания новосибирцев перепугала соседей ночными развлечениями с перестрелкой

В Новосибирске жители одного из домов на улице Дуси Ковальчук обвинили своих соседей в частых дебошах. Очередной инцидент зафиксировала камера видеонаблюдения в ночь с 17 на 18 июля 2023 года. Жителей напугало то, что их соседи там ходят с предметами, похожими на оружие. При этом вторая сторона конфликта утверждает, что пистолет был игрушечный, и также обвиняет своих соседей в некрасивом поведении.
Спорное видео
— На видео заметно, что люди достали оружие, сначала девушка, сидящая в багажнике, направляет на мужчин его и они отбегают за машину, а затем мужчины по очереди берут оружие и стреляют. Есть видео с камер наблюдения без звука, но соседи слышали, — говорит жительница дома Наталья.
Женщина также отметила, что якобы слышала звуки выстрелов. С ее слов, первый раздался в
— Проснулась. В полицию не звонила, так как сначала не поняла, откуда стреляют. Утром там во дворе мусор был, дворник замучился убирать. В УК мне видео предоставили, — рассказала женщина.
На видеозаписи молодые люди держат в руках предмет, похожий на оружие, и будто целятся и стреляют куда-то.
В этом же дворе недавно люди взрывали до утра петарды во дворе. Наталья считает, что и в этом виноваты ее соседи.
— Это они, это можно подтвердить видео с камер наблюдения от
Вторая сторона конфликта, жительница дома Татьяна, на которую пожаловалась соседка, отметила, что ее оговаривают.
— Она испинала мне дверь, пока я была на работе. Ночью мы просто постояли возле подъезда, у нас был игрушечный пистолет, у нас сын. А она просто не умеет общаться. Я говорила с соседями, я всех знаю, а ее нет. Наверное, недавно переехала, — предположила Татьяна в разговоре с корреспондентом НГС.
Она также добавила, что не имеет отношения к прошлому инциденту, когда люди до рассвета взрывали петарды в мусорном баке.
Мнение ТСЖ и полиции
Информацию прокомментировали в ТСЖ «Уютное», к которому относится дом.
— Арендаторы квартиры заехали и по ночам нарушают порядок на определенной территории, на другой стороне дома, где нет окон УК. Все действия жильцов видят другие жители дома, кто просыпается или не спит, потом нам звонят жалуются. Они никому не открывают двери. Приходили с участковым. Их поведение — зона ответственности полиции, а не УК. С полицией в этом отношении мы плотно сотрудничаем, предоставляем видеоматериалы и показания свидетелей, — сообщила НГС в телефонном разговоре председатель ТСЖ Ольга Лаврова.
В ГУ МВД России по Новосибирской области также дали разъяснение по ситуации.
— В полицию ночью 18 июля поступило сообщение о нарушении тишины и покоя граждан в ночное время на улице Дуси Ковальчук. Сейчас проводим проверку, устанавливаем личности граждан и все обстоятельства, — сообщили в ведомстве.
Ранее НГС писал о том, что жители Родников страдают из-за дыма от шашлычной и драк возле местного бара. Владельцы заведений и жильцы обвиняют друг друга.