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«Хохотали, обсуждали свои подвиги»: мужчины ночью подрывали петарды у мусорных баков на Дуси Ковальчук

Они разбудили жителей соседнего дома

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Мужчины, по словам читательницы НГС, шумели под окнами ночью

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Ночью 5 июля в Новосибирске жители дома на улице Дуси Ковальчук заметили двоих мужчин, которые бросали петарды у мусорных баков. Это попало на видео.

Как сообщила НГС Анна (имя изменено по ее просьбе — Прим. ред.), мужчины подрывали контейнеры в период с 02:00 до 05:00.

— Мужчины развлекались под окнами своего и окружающих многоквартирных домов. Пока полностью не рассвело, они что-то подрывали возле мусорного контейнера за домом на улице Дуси Ковальчук, 252. Хохотали, обсуждали свои подвиги, — рассказала Анна.

Женщине удалось записать на видео, как мужчины подрывают бомбочки у мусорки и смеются. На втором видео, которая отправила Анна в редакцию НГС, видно, что неизвестные заходят в подъезд по соседству.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: читатель НГС

Журналист НГС обратилась за комментарием в пресс-службу ГУ МВД по Новосибирской области, в ведомстве уточняют информацию.

Год назад в Новосибирске 26-летняя женщина проломила голову своему 38-летнему соседу из-за шума.

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