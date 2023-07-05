«Хохотали, обсуждали свои подвиги»: мужчины ночью подрывали петарды у мусорных баков на Дуси Ковальчук

Ночью 5 июля в Новосибирске жители дома на улице Дуси Ковальчук заметили двоих мужчин, которые бросали петарды у мусорных баков. Это попало на видео.
Как сообщила НГС Анна (имя изменено по ее просьбе — Прим. ред.), мужчины подрывали контейнеры в период с 02:00 до 05:00.
— Мужчины развлекались под окнами своего и окружающих многоквартирных домов. Пока полностью не рассвело, они что-то подрывали возле мусорного контейнера за домом на улице Дуси Ковальчук, 252. Хохотали, обсуждали свои подвиги, — рассказала Анна.
Женщине удалось записать на видео, как мужчины подрывают бомбочки у мусорки и смеются. На втором видео, которая отправила Анна в редакцию НГС, видно, что неизвестные заходят в подъезд по соседству.
Журналист НГС обратилась за комментарием в пресс-службу ГУ МВД по Новосибирской области, в ведомстве уточняют информацию.
Год назад в Новосибирске 26-летняя женщина проломила голову своему 38-летнему соседу из-за шума.