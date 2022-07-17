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Сибирячка проломила голову шумному соседу в подъезде на Котовского

Сообщение в полицию поступило из больницы

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Возбуждено уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью

Возбуждено уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью

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В Новосибирске 26-летняя женщина проломила голову своему 38-летнему соседу из-за шума. Инцидент произошел 16 июля рано утром в подъезде дома на улице Котовского.

— Полицейские осуществили обход соседей и в ходе опроса установили, что телесные повреждения мужчине нанесла соседка в ходе возникшего конфликта в подъезде дома на ул. Котовского. Причиной конфликта стало шумное поведение потерпевшего, которое доставило женщине дискомфорт, — объяснили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Сообщение в полицию о травме мужчины поступило из больницы в 06:00. Возбуждено уголовное дело по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Женщине избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

В середине июня следственный отдел по Кировскому району начал проверку сообщений о том, что пьяный мужчина в автобусе маршрута № 60 напал на подростка и разбил ему лицо.

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