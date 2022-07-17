Сибирячка проломила голову шумному соседу в подъезде на Котовского
Сообщение в полицию поступило из больницы
В Новосибирске 26-летняя женщина проломила голову своему
— Полицейские осуществили обход соседей и в ходе опроса установили, что телесные повреждения мужчине нанесла соседка в ходе возникшего конфликта в подъезде дома на ул. Котовского. Причиной конфликта стало шумное поведение потерпевшего, которое доставило женщине дискомфорт, — объяснили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
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