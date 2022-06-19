Мужчина напал на подростка в автобусе и разбил ему лицо — СК начал проверку

Следственный отдел по Кировскому району начал проверку сообщений о том, что пьяный мужчина в автобусе маршрута № 60 напал на подростка и разбил ему лицо — сообщения об инциденте 18 июня появились в соцсетях и СМИ.



— По предварительным данным, 18 июня 2022 года неустановленный мужчина в состоянии алкогольного опьянения, находясь в пассажирском автобусе № 60 , причинил телесные повреждения несовершеннолетнему мальчику. Ребенку была оказана своевременная медицинская помощь, — рассказали в пресс-службе СК.

