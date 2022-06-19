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Мужчина напал на подростка в автобусе и разбил ему лицо — СК начал проверку

Парень рассказал, что нападавшему не понравились его внешний вид и ответы

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Инцидент произошел в автобусе маршрута <nobr class="_">№ 60</nobr>

Инцидент произошел в автобусе маршрута № 60

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Следственный отдел по Кировскому району начал проверку сообщений о том, что пьяный мужчина в автобусе маршрута № 60 напал на подростка и разбил ему лицо — сообщения об инциденте 18 июня появились в соцсетях и СМИ.

— По предварительным данным, 18 июня 2022 года неустановленный мужчина в состоянии алкогольного опьянения, находясь в пассажирском автобусе № 60, причинил телесные повреждения несовершеннолетнему мальчику. Ребенку была оказана своевременная медицинская помощь, — рассказали в пресс-службе СК.

Мальчик рассказал «КП-Новосибирск», что ехал в автобусе с друзьями, и мужчине не понравился их внешний вид.

— Он задал вопрос: «Че как клоуны?», я спросил: «Почему?», и он заявил, что мы, клоуны, не имеем права говорить с ним таким тоном, — цитирует мальчика издание.

По его словам, мужчина предлагал выйти из автобуса и пообщаться «один на один», но он отказался. Это разозлило мужчину, он начал угрожать парню «вбить очки в лицо» и, выходя из автобуса на остановке «Улица Покрышкина», действительно с силой ударил его по лицу, разбив очки.

— Большие куски стекла были в миллиметре от глаза. Еще бы чуть-чуть — и я бы лишился зрения, — рассказал мальчик.

Вчера НГС рассказывал, как подросток решил доехать до дома, угнав машину.

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