Мужчина напал на подростка в автобусе и разбил ему лицо — СК начал проверку
Парень рассказал, что нападавшему не понравились его внешний вид и ответы
Следственный отдел по Кировскому району начал проверку сообщений о том, что пьяный мужчина в автобусе маршрута
— По предварительным данным, 18 июня 2022 года неустановленный мужчина в состоянии алкогольного опьянения, находясь в пассажирском автобусе
Мальчик рассказал «КП-Новосибирск», что ехал в автобусе с друзьями, и мужчине не понравился их внешний вид.
— Он задал вопрос: «Че как клоуны?», я спросил: «Почему?», и он заявил, что мы, клоуны, не имеем права говорить с ним таким тоном, — цитирует мальчика издание.
По его словам, мужчина предлагал выйти из автобуса и пообщаться «один на один», но он отказался. Это разозлило мужчину, он начал угрожать парню «вбить очки в лицо» и, выходя из автобуса на остановке «Улица Покрышкина», действительно с силой ударил его по лицу, разбив очки.
— Большие куски стекла были в миллиметре от глаза. Еще бы чуть-чуть — и я бы лишился зрения, — рассказал мальчик.
Вчера НГС рассказывал, как подросток решил доехать до дома, угнав машину.