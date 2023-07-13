«Все вопросы к контингенту»: жители Родников вынуждены терпеть дым от шашлычной и драки возле бара — почему им не могут помочь

— Эта галерея напичкана всем, чем угодно, только публичного дома там не хватает. Ресторан, работающий до последнего клиента, летнее кафе еще этот предприниматель себе сделал, — рассказывает она. — Ну и вытяжка работает ужасно. Причем сначала ее вообще не было, но сейчас ее установили, дым идет вверх столбом, и мы, естественно, всё чувствуем. Либо если ветер в другую сторону, то дым от шашлыков несет через дорогу, к соседям.

Летнее кафе, по ее словам, появилось около двух-трех лет назад. Изначально кафе «Сибирские луга» располагалось внутри галереи, и особых претензий к его работе не было. Постепенно кафе расширялось и сейчас обзавелось летней террасой, которую простым пешеходам не обойти.

