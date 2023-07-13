«Все вопросы к контингенту»: жители Родников вынуждены терпеть дым от шашлычной и драки возле бара — почему им не могут помочь

Десятиэтажный дом на улице Тюленина вот уже два года борется с заведениями по соседству, из-за которых в тихий спальный квартал пришли пьяные разборки под окнами и частые вызовы полиции. Жительница дома Евгения рассказала о круглосуточном алкомагазине, кафе с шашлыками, дымящими на всю округу, и обращениях в ведомства, которые, по ее словам, не приносят результата. Корреспондент НГС выслушала претензии жительницы и поговорила со второй стороной — та уверена, что проблема не в заведениях, а в самих жильцах.
Как живется по соседству с пятью пивмагами и кафе с мангалом
Евгения (имя изменено по ее просьбе) проживает в доме на улице Тюленина, 16/1. Несколько лет назад прямо перед ее многоэтажкой выросла небольшая торговая галерея, которая затем превратилась в двухэтажное здание с магазинами и кафе. Сегодня в ней 12 действующих арендаторов, самые крупные из них — магазин «Красное&Белое» (работает до 22 часов), кафе «Сибирские луга» (работает до 24 часов) и бар-магазин «Емкость24» (работает круглосуточно). Последние два и стали возмутителями спокойствия в прежде тихом спальном квартале.
— Эта галерея напичкана всем, чем угодно, только публичного дома там не хватает. Ресторан, работающий до последнего клиента, летнее кафе еще этот предприниматель себе сделал, — рассказывает она. — Ну и вытяжка работает ужасно. Причем сначала ее вообще не было, но сейчас ее установили, дым идет вверх столбом, и мы, естественно, всё чувствуем. Либо если ветер в другую сторону, то дым от шашлыков несет через дорогу, к соседям.
Летнее кафе, по ее словам, появилось около двух-трех лет назад. Изначально кафе «Сибирские луга» располагалось внутри галереи, и особых претензий к его работе не было. Постепенно кафе расширялось и сейчас обзавелось летней террасой, которую простым пешеходам не обойти.
— Просто в последнее время собственник кафе развил там такую деятельность: посадил цветы, устроил фонтан, коня на крышу поставил (речь идет о декоративной инсталляции на крыше галереи. — Прим. ред.). Я не понимаю, как вообще это возможно в черте спального района? Приезжают «прадики», куча тачек, люди высаживаются в рядок, едят мясо, а мне приходится идти через эту территорию мимо них, пока они за всеми нами наблюдают. Извините, но мне это неприятно. Это просто огромная шашлычка. Стоит мангал, огромная вытяжка, тут же идут беседочки, а рядом дорога и жилой дом. Ну вот как?
Она объясняет, что в жаркое время открыть окна дома невозможно — чувствуется дым и запах жареного мяса.
Юридическое лицо кафе «Сибирские луга» — ООО «Каратакля». Оно было зарегистрировано в феврале 2023 года, финансовых показателей пока нет. В мае этого года «Каратакля» получила лицензию на розничную продажу алкоголя. Гендиректор компании — Садыков Муса Аскер Оглы. Он также действует как индивидуальный предприниматель. Именно он дважды (в 2022 и 2023 годах) размещал вакансию повара в кафе (сейчас в архиве).
Кроме летнего кафе с мангалом неудобства местным жителям доставляет и круглосуточный бар-магазин «Емкость24», с которым, по признанию Евгении, «воюют» уже два года: писали обращения, но никаких нарушений проверяющие органы не выявили.
— Вообще, в 2021 году у нас было четыре пивнушки в нашем доме и магазин «Ярче». Плюс по соседству «Емкость24», с другого торца — «Красное&Белое». Ну и плюс кафе еще, — говорит Евгения. — За последнее время закрылась одна пивнушка, сейчас в нашем доме их осталось три. Ну а так весь прошлый год у нас были эти фестивали: открыть окна ночью невозможно, спать невозможно. Подгоняют машины к «Емкости24», ставят на тротуаре, были случаи, что колонку привозили и включали. А там такие дискотеки, драки и фестивали.
Из-за компаний, собирающихся возле бара-магазина, Евгения и ее соседи по дому вынуждены регулярно вызывать полицию.
— Наши обращения из МВД спускают до участковых, ну а те что могут сделать? Приходят в дневное время, разговаривают с продавцами магазина, а те, насколько я знаю, отвечают, что они не несут ответственности за тех, кто за пределами их магазина. А у нас там по периметру просто общественный туалет. В прошлом году у нас, жителей дома, просто уже нервный тик был. Даже один мужчина, сосед, вышел и кусты спилил, где вот эти товарищи и сидели, и лежали, и в туалет ходили. И даже не хочу знать, чем они еще там занимались.
Юридическое лицо бара-магазина «Емкость24» — ООО «Триал Трейд», зарегистрировано в 2021 году. Выручка за 2022 год составила 39,4 миллиона рублей, чистая прибыль — 2,3 миллиона рублей. Учредитель — Дуркин Евгений Игоревич (ему принадлежит доля в 75%, остальные 25% — доля ООО). Ему также принадлежит еще два юрлица, которые специализируются на розничной торговле и деятельности ресторанов.
Со слов Евгении, компромисс в части работы «Емкости24» пытались найти с собственником галереи, который сдает в аренду помещение бару-магазину. Он, как говорит женщина, и является владельцем кафе с мангалом. Но тот лишь пообещал «поговорить» с владельцем «Емкости24» и заявил, что не может расторгнуть с ним договор аренды из-за штрафов, которые ему придется выплачивать.
Оба заведения продолжают работать. Как говорит Евгения, у людей сейчас есть два варианта прохода к их дому — либо мимо торца, где располагается «Емкость24», либо со стороны летнего кафе.
Как на Тюленина приезжала полиция и к чему привели обращения жильцов
В 2021 году Евгения вместе с соседями написала коллективную жалобу депутату Игорю Атякшеву. В ней она описала, как с 17 по 23 июля возле «Емкости24» после полуночи собирались пьяные компании, которые шумели и устраивали драки, — так, что местным жителям пришлось вызывать полицию.
— Органами власти поощряется открытие магазинов по продаже алкогольной продукции, но при этом мнение жителей и право на нормальный отдых близлежащих домов не учитывается, — говорится в обращении (фотокопия есть в распоряжении НГС).
Игорь Атякшев ответил, что направил письма начальнику отдела полиции «Калининский», где попросил добавить их дом в маршрут патрулирования полиции и провести «рейд по пресечению продажи алкогольных напитков несовершеннолетним» (фотокопия есть в распоряжении НГС).
В 2022 году Евгения дважды обращалась в ГУ МВД по Новосибирску и рассказывала о ночном шуме и потасовках возле «Емкости24». В прошлом июле ей сообщили, что в «исследуемом материале отсутствуют признаки административного правонарушения», а в октябре направили определение об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении.
— Были осуществлены выходы по вышеуказанному адресу и были проверены бар-магазин «Емкость», магазин «Красное и Белое» и кафе «Сибирские луга», на момент проверки нарушений общественного порядка установлено не было, — говорится в определении (есть в распоряжении НГС).
С 6 на 7 июля этого года Евгения вновь проснулась от шума из-за компании под окнами возле «Емкости24». Ей пришлось снова вызвать полицию.
— Сообщение в полицию поступало. По факту нарушения общественного порядка проводится проверка. Все обстоятельства и участники инцидента устанавливаются, — прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области ночной вызов полиции.
Евгения вновь написала обращение через платформу обратной связи на сервисе «Госуслуги», рассказала о горящем мангале и дыме, который несет прямо в окна жилого дома. Ответа пока не поступало.
Корреспондент НГС также направила запрос в Минпромторг Новосибирской области, чтобы выяснить, насколько закономерно размещение алкогольных магазинов рядом с жилыми домами и проводилась ли проверка работы «Емкости24». В ведомстве ответили, что законодательством не предусмотрен запрет на розничную продажу вблизи жилых домов, но с «целью уменьшения открытия объектов общественного питания в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции», Минпромторг «инициировал» принятие закона об обязательном соответствии площади зала подобных объектов — не менее 50 квадратных метров.
Но на момент выдачи лицензии «Емкости24» в 2021 году действовало еще старое постановление и измерение зала не производилось.
— В ходе проведения внеплановой выездной предлицензионной проверки в отношении ООО «Триал Трейд» не проводилось измерение зала обслуживания посетителей, так как объект общественного питания (бар «Емкость24») расположен на втором этаже административного здания, — добавили в министерстве.
Внеплановых проверок заведения также не проводилось, поскольку они осуществляются «исключительно при условии согласования с органами прокуратуры, при непосредственной угрозе причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан, по фактам причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан». Таких обращений в 2023 году, как заверили в Минпромторге, к ним не поступало.
«Сам район не очень благополучный»
Пообщаться с владельцем кафе «Сибирские луга» Мусой Садыковым за время подготовки материала так и не удалось — он ни разу не ответил на звонок НГС. Зато ситуацию прокомментировал директор «Емкости24» Андрей Решетников.
— По большому счету понятно, что жалобы есть. Но начнем с того, что сам микрорайон заселен выпускниками детских домов, то есть сам район не очень благополучный. Я имею в виду не этот дом (Тюленина, 16/1. — Прим. ред.), а следующий (на Михаила Немыткина, 10. — Прим. ред.). В основном все проблемы от них, — утверждает Решетников. — Мы, конечно, очень стараемся: у нас вот, например, физическая охрана есть, которая может успокоить тех, кто начинает дебоширить. Мы еще, допустим, совсем неадекватам не наливаем. Понятно, есть те, кто этим недоволен, но у нас, повторюсь, есть охрана, есть Росгвардия, которую мы вызываем по кнопке. Но да, случается… Причем они не всегда у нас выпивают, они уже приходят такие. И вот мы отказываем им в обслуживании, потом начинаются крики, вопли, их выводят на улицу, ну и там они могут даже с Росгвардией подраться. Были реально такие случаи.
Андрей Решетников считает, что вопрос в этих случаях по большей части должны адресовать не к ним, а к «контингенту».
Чтобы уменьшить количество подобных инцидентов, «Емкость24», по словам директора, сейчас делает ремонт в соседнем помещении. За счет него они планируют расширить площадь бара-магазина, где можно будет посидеть за столиком, «выпить нормальный коктейль» и поесть.
С похожей ситуацией столкнулись жители домов на Геодезической, рядом с которыми, буквально в 25 метрах, расположен такой же круглосуточный бар-магазин. Вот их хроника борьбы с заведением.